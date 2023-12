Tusk ogłasza na portalu X odblokowanie środków z KPO. "Ciąg dalszy nastąpi"

Premier Donald Tusk przekazał w piątek po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że do końca roku do Polski ma trafić 5 mld euro zaliczki z KPO. Potem krótko skomentował też to na portalu X. "Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku!" - zaznaczył.

