Spotkanie Tuska z Ursulą von der Leyen. "KE gotowa jest do przekazania Polsce 5 mld euro zaliczki"

- Czasy są pełne wyzwań, pańskie zaangażowanie i doświadczenie będą bezcenne dla naszej europejskiej rodziny. Czeka nas dużo pracy, cieszę się, że będziemy wykonywali ją wspólnie - mówiła w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen, zwracając się do Donalda Tuska. Zaznaczyła, że cieszy ją skupienie się nowego polskiego rządu na kwestiach praworządności, a także inicjatywa Polski do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej.

- Musimy nadrobić stracony czas, liczę na ścisłą współpracę, w szczególności w realizacji kamieni milowych w kwestii niezależności sądownictwa (...). Mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia ds. praworządności ograniczały naszą możliwość pomocy Polsce - dodała. - Komisja Europejska gotowa jest do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu - mówiła.

- Może być pan absolutnie przekonany, że Komisja Europejska stoi po waszej stronie - zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej.

Donald Tusk: To nie pieniądze były najważniejsze

- Każdy, kto zna realia europejskie i nasze polskie, wie, że dawno nie mieliśmy w Brukseli tak lojalnego, serdecznego sojusznika polskich spraw jak pani przewodnicząca KE - powiedział premier Donald Tusk. Podziękował jednocześnie tym, którzy "włożyli najwięcej wysiłku w kwestie praworządności w Polsce".

- Ciesząc się, że ta lawina decyzji ruszyła, że są pierwsze duże pieniądze, że polski rząd złożył wniosek, pamiętamy, że to nie pieniądze były najważniejsze, tylko praworządność. Chodzi o miejsce Polski w Europie, chodzi o nasze wspólne wartości. W Polsce nastąpiła zmiana, ponieważ polscy sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, obywatele nigdy nie pogodzili się z łamaniem zasad konstytucyjnych, nigdy nie zgodzili się na Polskę bez rządów prawa. Każdy, na tyle, na ile mógł, na tyle, ile potrafił, dawał temu wyraz - podkreślał Donald Tusk.

- Mój rząd złożył dziś wnioski o płatność KPO. Do końca tego roku, trochę symbolicznie pod choinkę, dostaniemy pierwsze 5 mld euro. To nie jest ot taki sobie prezencik. To są poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną. Postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze - zapowiedział.

Premier zaznaczył, że może mówić o osobistej przyjaźni z Ursulą von der Leyen. - To oczywiście ułatwia pracę, ale kluczem było przywrócenie reguł praworządności. Bez tego KE nie zdecydowałaby się na pierwsze wypłaty - mówił.

Polski rząd oczekuje w tym roku wypłaty całej zaliczki w wysokości 5 miliardów euro na projekty energetyczne w ramach zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Aneksy do umowy na wypłatę zaliczek, podpisane przez Polskę, zostały dostarczone do Komisji Europejskiej. Minister ds. europejskich Adam Szłapka zapowiadał w tym tygodniu, że Polska nie będzie zwlekać z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy z pozostałej puli z KPO. Ma to być 7 miliardów euro. Cały Krajowy Plan Odbudowy opiewa na prawie 60 miliardów euro, z czego nieco ponad 25 miliardów euro to bezzwrotne granty, a 34,5 miliarda euro to niskooprocentowane pożyczki.