Fogiel o odblokowaniu środków z KPO: Koronny dowód na to, że żadne kamienie milowe nie miały znaczenia

– Wydawać by się mogło, jak obserwujemy wydarzenia ostatnich godzin, że rzeczywiście, że wręcz te pieniądze [z KPO - red.] się nam wpycha, że leżą tam góry pieniędzy, że można brać szuflę i ładować. No niestety nic takiego się nie działo przez ostatnie lata - mówił polityk PiS w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Radosław Fogiel podkreślił, że jeśli pieniądze z KPO zostaną Polsce przyznane bez żadnych warunków, to będzie to oznaczało, że Bruksela chciała wpłynąć na wynik ostatnich wyborów w Polsce. - Jeżeli miałoby się okazać, że Polska dostaje pieniądze z KPO, to będzie koronny dowód na to, że żadna praworządność, żadne warunki, żadne kamienie milowe nie miały znaczenia, że to była czysto polityczna gra na osłabienie rządu Prawa i Sprawiedliwości i na ułatwienie Platformie dojścia do władzy - powiedział Radosław Fogiel.

- Jeżeli się okaże, że polscy przedsiębiorcy, polscy obywatele, polski rozwój, który mógłby się przyspieszyć dzięki tym środkom. Były brane na zakładnika, przez brukselskich kolegów Donalda Tuska tylko po to, żeby pomóc mu wygrać wybory to będziemy o tym głośno mówić - mówił polityk PiS.

Adam Bodnar: Część kamieni milowych już wypełniona, będą zmiany legislacyjne

- Wiele z kamieni milowych zostało wypełnionych już ustawą z czerwca 2022 r., która wprowadziła wiele zmian. Częścią kamieni milowych było przywrócenie sędziów do orzekania, wszyscy wrócili, nawet sędzia Juszczyszyn orzeka już w swoim macierzystym sądzie - mówił Adam Bodnar w TVN24.

Minister sprawiedliwości odniósł się również do głosów polityków PiS, którzy sugerowali, że blokada wypłaty środków przez Komisję Europejską miała charakter czysto polityczny. - Skoro faktycznie tak miało być, to dlaczego nie poszedł nigdy wniosek o płatność ze środków Krajowego Planu Odbudowy? Widać, jednak czegoś brakowało - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Bruksela. W piątek spotkanie Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen

Premier Donald Tusk spotka się o 9.30 w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen. Głównym tematem rozmowy będzie kwestia wypłat funduszy dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Polski rząd oczekuje w tym roku wypłaty całej zaliczki w wysokości 5 miliardów euro na projekty energetyczne w ramach zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Taką deklarację złożył towarzyszący premierowi Tuskowi w Brukseli minister do spraw Unii Europejskiej, Adam Szłapka. Wypłatę tych środków zapowiadali w ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego, a 8 grudnia zielone światło dali unijni ministrowie finansów. Minister Szłapka zadeklarował też, że Polska nie będzie zwlekać z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy z pozostałej, zablokowanej obecnie 60-miliardowej puli z KPO.

Komisja Europejska do tej pory blokowała wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski, bo domagała się gwarancji niezależności sądownictwa i oczekiwała konkretnych zmian w prawie.