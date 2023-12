Trybunał Konstytucyjny wydał w czwartek postanowienie o zabezpieczeniu. Zobowiązał tym samym Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek TVP i Polskie Radio oraz dokonywania zmiany w ich zarządach. Wniosek w tej sprawie złożyła do TK grupa posłów PiS. Zabezpieczenie, według Trybunału, ma obowiązywać do czasu rozpoznania konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji.

"Nie wiem, za co uważa się Trybunał Przyłębskiej. Na pewno nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza z dublerem. Nie istnieje też żadne roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa, czy Ministrowi Kultury, więc nie wiadomo, przed kim Przyłębska zabezpiecza TVP. Ale wiemy, dla kogo to robi" - napisała na platformie X posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, członkini sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

"Trybunał pani Przyłębskiej nie miał i nie ma możliwości podejmowania takich decyzji. Równie dobrze może sobie zdecydować, że TVP jest wzorem do naśladowania dla BBC" - skomentował europoseł Koalicji Europejskiej Marek Belka.

Trybunał Konstytucyjny i zmiany w TVP. "Chcą zatrzymać tubę propagandową"

"Panie Przyłębska nie jest prezesem TK. Jej postanowienia są tak samo umocowane jak każdego obywatela" - podkreślił mec. Roman Giertych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Jedyną siłą PiS przez 8 lat były kłamstwa i nieprawdy. Bez propagandzistów z TVP ich władza skończyła by się dużo wcześniej. Teraz wszystkimi siłami chcą zatrzymać swoją tubę propagandową. Złożony przez nich wniosek do TK nie zatrzyma jednak powrotu prawdy do mediów publicznych" - podkreślał poseł PO Aleksander Miszalski.

Adwokat prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił z kolei w swoim wpisie, że decyzja TK "nie wywołuje skutków prawnych" ze względu na "wadliwy skład i działanie poza kognicją". "To swoisty zamach stanu. Zwłoka w porządkowaniu państwa po PiS jest bezwzględnie wykorzystywana" - podsumował.