Kwaśniewski o Dudzie i budowaniu przez niego miejsca w historii. "Zostało mu mało czasu"

Tuż po tym, jak Sejm wskazał Donalda Tuska na urząd premiera, Jarosław Kaczyński wdarł się na mównicę i nazwał nowego premiera "niemieckim agentem". - Prezes PiS zdemaskował się w Sejmie jako autor kampanii nienawiści - ocenił w czwartek (14 grudnia) w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent RP wypowiedział się także na temat działania nowego rządu. - Melodię powinien nadawać prezydent - dodał.

Aleksander Kwaśniewski o Andrzeju Dudzie. "Pozostało mu półtora roku"

Marcin Mastalerek, szef Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że to, jak będzie wyglądała praca pomiędzy prezydentem a rządem, w dużej mierze zależy od Donalda Tuska i rządu. - Myślę, że czasem będzie lepiej, czasem gorzej. Z jednymi będzie się współpracowało lepiej, z drugimi gorzej - stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń" Polsat News.

Z jego słowami nie zgodził się Aleksander Kwaśniewski: - To nie jest tak. Kohabitacja będzie udana, jeżeli to będzie związane z aktywnością, dobrą wolą, wzajemnym szacunkiem i rozumieniem wspólnego interesu przez obie strony - zauważył. - Prezydent nawet jest stroną wiodącą. Dlatego, że prezydent jest już bardzo długo na urzędzie, pozostało mu zaledwie półtora roku. On buduje swoje miejsce w historii. I ta jakość kohabitacji będzie również wpływała na tę ocenę historyczną. Jeżeli ostatnie półtora roku Andrzeja Dudy to będzie nieustanna kłótnia z rządem, i w związku z tym jakieś protesty uliczne, to będzie to fatalny finał dla prezydenta - dodał Kwaśniewski.

Prezes PiS na mównicy sejmowej. Kwaśniewski: To pokazuje, że jest mocno odklejony od rzeczywistości

Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Jarosław Kaczyński za swoje wystąpienie "powinien ponieść kary regulaminowe". - Wychodząc na mównicę w takim momencie, po odśpiewaniu hymnu, gdy już było blisko tego polskiego "Kochajmy się", on wychodzi z takim tekstem, niczym nieuzasadnionym. To pokazuje, że jest mocno odklejony od rzeczywistości. Dramatycznie zapiekły, w sposób niezrozumiały, niejako w odruchu Pawłowa, reaguje na wypowiedzenie nazwiska Lech Kaczyński. Ale udowadnia nam rzecz najważniejszą: jeśli ktoś zastanawiał się, skąd była ta kampania nienawiści wobec Tuska, to für Deutschland, to już nie będziemy mówić, że to wymysł dziennikarza, PR-owca, czy Jacka Kurskiego. Wiemy, że to on był człowiekiem, który narzucił tę narrację, to kłamstwo, żywił się tą podłością. To ogromna rysa na jego wizerunku - ocenił były prezydent.

Na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego mało pochlebnie wypowiada się także szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. - Ja bym tego nie zrobił, nie nazwałbym tak premiera Donalda Tuska - powiedział w czwartek (14 grudnia) na antenie TVN i podkreślił, że wypowiedź prezesa PiS to "polityczny błąd". - Nie znam żadnych dowodów, które pozwalałyby na to, żeby coś takiego powiedzieć. Nie jestem już rzecznikiem PiS, nie jestem rzecznikiem prezesa Kaczyńskiego, więc niech inni podejmują się obrony tych słów - podkreślił dzień wcześniej w rozmowie z Polsatem.