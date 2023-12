Bodnar o środkach z KPO: Dzisiaj z Brukseli przyjdą istotne informacje

Premier Donald Tusk spotka się w piątek rano rano w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Głównym tematem spotkania będzie kwestia wypłat funduszy dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Polski rząd oczekuje w tym roku wypłaty całej zaliczki w wysokości 5 miliardów euro na projekty energetyczne. Aneksy do umowy na wypłatę zaliczek, podpisane przez Polskę, zostały dostarczone do Komisji Europejskiej.

Minister ds. europejskich Adam Szłapka zadeklarował też, że Polska nie będzie zwlekać z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy z pozostałej, zablokowanej obecnie 60-miliardowej puli z KPO. Ma to być 7 miliardów euro.

- Ta praca nad kamieniami milowymi trwa od kilku tygodni. Pan premier Tusk zaangażował kilka osób, żebyśmy przygotowali różne rozwiązania. M.in. efektem tego jest przyjęcie zarządzenia ws. powołania międzyresortowego zespołu [ds. przywrócenia praworządności - red.], wysłałem też pismo do sędziów koordynatorów ds. praw człowieka w kontekście stosowania orzecznictwa europejskiego, również wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej jest wnioskiem przemyślanym i skoordynowanym - komentował w piątek rano w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Jak dodał, "istota polega na tym, by wypełniać kamienie milowe na tyle, na ile się da, zanim możliwe będą zmiany legislacyjne". - Oczywiście te zmiany też za chwilę rozpoczniemy. Myślę, że dzisiaj z Brukseli przyjdą istotne informacje, jakie są konsekwencje tych działań - zapowiedział szef resortu.

Adam Bodnar: Część kamieni milowych już wypełniona, będą zmiany legislacyjne

- Wiele z kamieni milowych zostało wypełnionych już ustawą z czerwca 2022 r., która wprowadziła wiele zmian. Częścią kamieni milowych było przywrócenie sędziów do orzekania, wszyscy wrócili, nawet sędzia Juszczyszyn orzeka już w swoim macierzystym sądzie. Trwa dyskusja z Komisją Europejską, w jaki sposób te zmiany, również te, które zostały przyjęte w ostatnich dniach, będą oceniane. Zmiany legislacyjne oczywiście będą też potrzebne - mówił Adam Bodnar w TVN24.

Minister sprawiedliwości odniósł się również do głosów polityków PiS, którzy sugerowali, że blokada wypłaty środków przez Komisję Europejską miała charakter czysto polityczny. - Skoro faktycznie tak miało być, to dlaczego nie poszedł nigdy wniosek o płatność ze środków Krajowego Planu Odbudowy? Widać, jednak czegoś brakowało. Podstawowym czynnikiem jest zaufanie. Jeśli deklarujemy, że coś zrobimy, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to zrealizować - zaznaczył minister sprawiedliwości.