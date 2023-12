Lekarka spryskana gaśnicą przez Brauna: Straciłam przytomność, wciąż nie mogę mówić

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek ugasił w Sejmie gaśnicą proszkową chanukowe świece. Po incydencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył go z posiedzenia izby. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Grzegorz Braun został również zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji. Otrzymał też od klubu zakaz wystąpień z mównicy Sejmie. Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie z urzędu.

Grzegorz Braun i incydent z gaśnicą. "W jego oczach widziałam nienawiść"

Osobą, która we wtorek próbowała powstrzymać Grzegorza Brauna, była obecna na sejmowych uroczystościach lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk. Okazuje się, że wciąż zmaga się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi po incydencie. - Okazało się, że po opuszczeniu Sejmu poczułam się gorzej, straciłam przytomność i musiałam trafić do szpitala. Dziś czuję się już lepiej, ale wciąż nie mogę mówić. Porozumiewam się za pomocą SMS-ów - przekazała redakcji "Faktu". Zaznaczyła też, że jest przed diagnostyką okulistyczną.

- W oczach tego człowieka widziałam tylko nienawiść. (....) Pan Braun powiedział do mnie, że ja i tacy jak ja to wstyd i że nie jestem kobietą. Ale znam siebie, wiem, kim jestem i co mam do zaoferowania społeczeństwu - dodała.