Minister od Dudy krytykuje słowa Kaczyńskiego: "Polityczny błąd". O Hołowni: Dobrze się zachował

W czwartek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem". - Ja bym tego nie zrobił, nie nazwałbym tak premiera Donalda Tuska - powiedział i podkreślił, że ta wypowiedź prezesa PiS to "polityczny błąd". - Dlatego, że jeżeli się przesadza w pewnych sprawach, to później, jeśli są konkretne sprawy, w których ma się rację, to po prostu osłabia - zauważył.

Mastalerek o Kaczyńskim: polityczny błąd

- Tak jak teraz przy marszałku Hołowni. Jest sprawa skandalicznego wybryku posła Brauna i Prawo i Sprawiedliwość żąda usunięcia marszałka Hołowni - zaznaczył Mastalerek, mówiąc o zgaszeniu świec chanukowych gaśnicą w Sejmie. - Trzeba powiedzieć uczciwie, że marszałek Hołownia dobrze się zachował. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie żądało jego dymisji i oskarżało o zachowanie Brauna marszałka Hołownię, to naprawdę za chwilę będzie jakaś wpadka marszałka Hołowni, a ludzie powiedzą: no tak, znowu opowiadają to samo, oni zawsze chcą jego dymisji - stwierdził.

Prezydencki minister na antenie TVN24 został zapytany również o swoją wypowiedź - jakiś czas temu powiedział, iż Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. - Ja zdania nie zmieniłem. Zostałem o to zapytany w programie radiowym, odpowiedziałem tak, jak myślę. Ale prezes Kaczyński przejdzie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał. Ja nie mam takiej mocy sprawczej - podkreślił.

