Tusk do Zełenskiego: "Zrobiliśmy to!". Prezydent Ukrainy odpowiedział

Premier Donald Tusk skomentował decyzję szczytu Unii Europejskiej w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Polityk zwrócił się bezpośrednio do ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Tusk do Zełenskiego: Zrobiliśmy to!

Donald Tusk podkreślił, że dedykuje dzisiejszą decyzję Rady Europejskiej ukraińskim bohaterom. "Dedykuję naszą dzisiejszą decyzję w sprawie rozszerzenia waszym bohaterom, którzy oddali życie za niepodległą i europejską Ukrainę" - napisał premier.

"Drogi Donaldzie Tusku, dziękuję za miłe słowa w tym historycznym dniu. To dzięki przyjaznemu i silnemu wsparciu Polski osiągnęliśmy ten wynik. Za waszą i naszą wolność w silnej i zjednoczonej Europie!" - odpisał Zełenski.

Podczas trwającego szczytu w Brukseli unijni liderzy zgodzili się również na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią i przyznali status kandydata Gruzji. Decyzja w sprawie Ukrainy zapadła pod nieobecność premiera Węgier Viktora Orbana, który na chwilę opuścił salę obrad, by umożliwić przywódcom podjęcie jednomyślnej decyzji. Choć szef węgierskiego rządu utrzymuje swój sprzeciw, to nie zablokował decyzji Rady Europejskiej.

"To jasny sygnał nadziei dla narodów tych państw i dla naszego kontynentu" - napisał z kolei w mediach społecznościowych szef Rady Europejskiej Charles Michel. Przewodniczący Rady poinformował również, że do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną dojdzie po osiągnięciu przez ten kraj niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa. W tym przypadku Rada poprosiła Komisję Europejską o raport do marca, by móc podjąć decyzję o otwarciu negocjacji.

Marzenia Ukraińców, za które wielu oddało życie, dziś się spełniają - przekazało polskie MSZ, komentując decyzję unijnego szczytu w Brukseli. "To wspaniałe wieści, z całego serca gratulujemy naszym ukraińskim przyjaciołom" - głosi wpis polskiego resortu spraw zagranicznych na platformie społecznościowej X.

Zgoda na kolejny pakiet sankcji UE wobec Rosji

Według Beaty Płomeckiej, korespondentki Polskiego Radia w Brukseli, unijni przywódcy mieli też porozumieć się w sprawie 12. pakietu sankcji wobec Rosji. Płomecka informowała przed kilkoma dniami, że uzgodnienia są na ostatniej prostej.

Kluczowym elementem najnowszego pakietu jest embargo na import diamentów z Rosji. Od stycznia obowiązywał będzie zakaz importu naturalnych diamentów, a od marca tych przetworzonych. By wzmocnić efekt sankcji i wyeliminować z rynku rosyjskie kamienie szlachetne, wprowadzony też będzie mechanizm ich certyfikacji i monitorowania. W 12. pakiecie sankcji jest też zakaz importu LGP z Rosji, choć podczas negocjacji zapisy zostały złagodzone. A zacznie ono obowiązywać z kilkumiesięcznym opóźnieniem.