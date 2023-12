Antoni Macierewicz może stracić przywileje. W MON zabrali się za porządki

Antoni Macierewicz w 2018 roku przestał być ministrem obrony narodowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości może stracić wkrótce swoje przywileje, z których jednak nadal korzysta.

Kosiniak-Kamysz może odebrać Macierewiczowi przywileje

Macierewicz, mimo utraty stanowiska w resorcie, wciąż korzysta z limuzyny i ochrony Żandarmerii Wojskowej. "Tak wyjątkowe traktowanie były szef MON zawdzięczał swemu następcy, Mariuszowi Błaszczakowi, bowiem to jego decyzją, w lutym 2018 r. przyznano mu ochronę Żandarmerii Wojskowej. Przez lata jednak nikt nie wyjaśniał, jakie były podstawy przyznania ochrony, a ukrywanie tego faktu rozwścieczyło ówczesną opozycję" - opisuje sprawę "Fakt". W kwestii ochrony - politycy PiS przekonywali, że były szef MON miał dostawać pogróżki.

Nowy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz już pierwszego dnia, w którym objął urząd, postanowił przyjrzeć się sprawie Macierewicza. - Tą sprawą zajęły się odpowiednie instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej. Przyglądamy się sprawie. Decyzje zapadną po jej przeanalizowaniu - przekazał w rozmowie z dziennikiem Janusz Sejmej, rzecznik prasowy resortu. Żadne decyzje jednak w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

"Rzeczpospolita" wyliczała w 2018 roku, że ochrona byłego ministra może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli Macierewicz ma tzw. ochronę bezpośrednią, czyli 24-godzinną ochronę uzbrojonego funkcjonariusza plus auto z kierowcą, to zdaniem "Rz" wymaga to zatrudnienia 10 żandarmów, którzy zarabiają ponad 5 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty związane z samym samochodem. ŻW nie zdradzała jednak szczegółów.

Nowy rząd Donalda Tuska. Paweł Bejda i Cezary Tomczyk wiceministrami obrony

W czwartek poinformowano o kolejnych zmianach w resorcie obrony. Ministerstwo ma dwóch nowych wiceministrów - to poseł PSL-Koalicji Polskiej Paweł Bejda oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Nominacje wręczył im minister Władysław Kosiniak-Kamysz - poinformowal MON w mediach społecznościowych.

Paweł Bejda w Sejmie zasiada od 2015 roku. Wcześniej między innymi był wicewojewodą łódzkim, radnym powiatu łowickiego i wiceburmistrzem Łowicza. Cezary Tomczyk to wiceszef Platformy Obywatelskiej, wieloletni poseł - zasiada w Sejmie od 2007 roku. Od 15 lat jest członkiem sejmowej komisji obrony narodowej. Był też rzecznikiem rządu Ewy Kopacz.