Dziewięć posłanek znalazło się w rządzie Donalda Tuska. Wśród nich na pojawiły się dwie polityczki Lewicy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która obejmie resort rodziny, pracy i polityki społecznej, a także Katarzyna Kotula, która została wybrana ministerką do spraw równości.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk serdecznie powitany przez przywódców europejskich w Brukseli

Beata Szydło oburzona "lewacką nowomową": Chcą zapanować nad społeczeństwem

W środę (13 grudnia) w mediach społecznościowych na profilu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się wpis: "Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie dziś o godzinie 20.00 gościnią programu 'Kropka nad i' w TVN24". Treść posta w szczególny sposób zirytowała byłą premierkę Beatę Szydło.

"Pani Kotula nazywa siebie 'ministerką', pani Dziemianowicz-Bąk 'ministrą'. Jeśli już psujecie język polski swoją lewacką nowomową, to bądźcie, chociaż w tym konsekwentne, szanowne panie" - napisała we wstępie europosłanka, która uderzyła w obie polityczki Lewicy.

"Możemy sobie żartować, ale to, co obserwujemy, czyli wprowadzanie nowomowy do urzędów państwowych jest niczym innym niż realizacją neomarksistowskich teorii zakładających przejmowanie języka. Obserwujemy to już od dawna w wielu krajach Zachodu. To bardzo niebezpieczne zjawisko, bo lewica poprzez zapanowanie nad językiem chce zapanować nad społeczeństwem. Nie możemy na to pozwolić" - dodała.

Ministra czy ministerka? Prof. Bralczyk komentuje

W 2019 roku Rada Języka Polskiego z uwagi na potrzebę większej, a nawet pełnej "symetrii nazw osobowych męskich i żeńskich" uznała za poprawne tworzenie nazw zawodów poprzez przyrostek -ka. O żeńskiej formie "ministra" wypowiedział się także w rozmowie z redakcją Gazeta.pl polski językoznawca i profesor nauk humanistycznych prof. Jerzy Bralczyk. - Tradycja polska, czyli pewien wzorzec słowotwórczy, daje nam pierwszeństwo w przypadku ministerki - podkreślił językoznawca.

Stanowisko to poparła także inna językoznawczyni Martyna F. Zachorska. "Przyjęła się 'ministra', choć jest niepoprawnie utworzona. 'Ministerka', forma zgodna z zasadami języka polskiego, nie zyskała aprobaty użytkowniczek i użytkowników. Możliwa jest jeszcze forma męska 'minister' lub 'pani minister'" - napisała na swoim instagramowym profilu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Ministra czy ministerka? Trwa publiczna dyskusja. Prof. Bralczyk wskazał "wzorzec słowotwórczy"