Idealnie podsumowała porażkę Brauna. Wystarczyło pokazać dwa zdjęcia obok siebie

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej, ambasadora Izraela Yacova Livne'a, w obecności około 200 gości, odbyła się w ostatni dzień Święta Chanuki ponowna ceremonia zapalenia menory chanukowej. Do Sejmu przybyli naczelny rabin Polski Michael Schudrich i rabin Szalom Dow Ber Stambler ze wspólnoty Chabad-Lubawicz.

- Taka jest prawdziwa twarz Polski, wszyscy jesteśmy razem. Przedwczoraj zostały zgaszone świece chanukowe, ale nasza reakcja była natychmiastowa i zapaliliśmy je ponownie. To jest symbol naszej historii, żydowskiej i polskiej. To nie pierwszy raz, gdy ktoś starał się zgasić nasze światło, ale my zawsze będziemy zapalać świece jeszcze raz. Nie mogą nas zgasić, gdyż stoimy razem - podkreślił w swoim wystąpieniu Michael Schudrich.

Z kolei rabin Stambler podkreślił, że w ostatnich dniach widzi "ogromną falę tolerancji". - Jest to coś niesamowitego. Nie będziemy walczyć z mrokiem fizycznie, bo nie ma jak, nie ma po co. Mrok będziemy rozpraszać przez światło i mamy szczęście, że małe światło może rozpraszać dużo mroku. To jest ta ceremonia, zapalenie świec chanukowych, zapalenie światła, tolerancja, wzajemny szacunek i wolność religii - podkreślił.

Zdjęcia z czwartkowej uroczystości i wtorkowego antysemickiego ataku posła Grzegorza Brauna zestawiła w mediach społecznościowych Katarzyna Pawlak-Mucha z biura prasowego Kancelarii Prezydenta. "How it started, how it's going" [ang. Tak się zaczęło, a tak jest teraz] - napisała.

Twórca drugiego zdjęcia, fotograf prezydenta Jakub Szymczuk, nawiązał do wcześniejszej fotografii z Braunem. "W głowie miałem cały czas potężne zdjęcie Beaty Zawrzel. Zdjęcie było wstrząsające, obiegło cały świat. Nie ukrywam, że poruszyło mnie na każdym poziomie - fotograficznym i emocjonalnym. Od samego początku jak tylko się dowiedziałem, że będę fotografował tą uroczystość, chciałem jakoś zamknąć w klamrę tą historię, którą opowiedziała Beata. Uroczystość była symboliczna i miała mocny przekaz - Polacy nie utożsamiają się z tym perfidnym wybrykiem jednego z posłów. Dlatego nawiązałem do jej zdjęcia, w pełni świadomie inspirując się kompozycją. Mam nadzieję, że razem udało nam się opowiedzieć tą historie, która ma pozytywne zakończenie" - tłumaczył Szymczuk.

Kara z Sejmu i ruch prokuratury

Poprzednią uroczystość, która odbywała się we wtorek, zakłócił poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który zgasił zapalone świece chanukowe za pomocą gaśnicy proszkowej. W związku z incydentem Prezydium Sejmu zastosowało maksymalny wymiar kary - parlamentarzyście odebrano połowę uposażenia na trzy miesiące i całość diety na pół roku. Ponadto marszałek Szymon Hołownia wykluczył Brauna z posiedzenia Sejmu, a w związku z uroczystością nałożył na niego zakaz wstępu do Sejmu w czwartek.

Czynem Grzegorza Brauna z urzędu zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Marszałek Hołownia wyraził nadzieję, że prokuratura jak najszybciej sformułuje wniosek o pozbawienie polityka Konfederacji immunitetu, a parlament go przegłosuje.

Klub Lewicy wniósł o odwołanie przedstawiciela Konfederacji w Prezydium Sejmu Krzysztofa Bosaka, ponieważ "umożliwił Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia". Wniosek zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.