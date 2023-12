Nowy rząd rozpoczął prace błyskawicznie po zaprzysiężeniu. Jedną z pierwszych decyzji Donalda Tuska była między innymi dymisja szefów służb specjalnych. Natomiast minister sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. A to dopiero początek. Zmiany szykują także w resorcie edukacji. Tam coraz głośniej mówi się o odwoływaniu kuratorów, a szczególnie Barbary Nowak.

Zobacz wideo Joanna Mucha: Przypominam, że PiS głosował przeciwko 6 proc. PKB na edukację

Barbara Nowak "na celowniku" ministerki edukacji

Barbara Nowacka zaraz po objęciu urzędu zapowiedziała czystki. - Szkoła musi być oderwana od partii politycznych. Zmiana nastąpi bardzo szybko, w najbliższych dniach - mówiła na konferencji prasowej. Na czele listy osób do zwolnienia jest z pewnością Barbara Nowak. Chce tego zresztą nie tylko ministerka, bo także nowy wojewoda małopolski. Krzysztof Klęczar zapowiedział, że wniosek o dymisję kuratorki będzie jedną z pierwszych jego decyzji na tym stanowisku. - Chcemy, by nowy kurator oświaty nie był w ogóle kojarzony z polityką, ale by dobrze znał problemy i potrzeby szkoły - mówił.

Wiele wskazuje na to, że dni Barbary Nowak są już policzone. Nowacka razem z ministrem kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem zamieściła na portalu X tajemnicze nagranie. Choć nie zdradzają w nim szczegółów, to wygląda na to, że wkrótce ogłoszona zostanie dymisja małopolskiej kuratorki.

Idą święta, ten szczególny, ciepły czas. Czas nadziei i prezentów. Już niedługo, i dzieci, i młodzież i pracownicy oświaty dostaną prezent. W Małopolsce, w Krakowie szczególnie. Szczegóły jutro o 11:30 w Krakowie. Wesołych świąt!

- zapowiedzieli politycy Koalicji Obywatelskiej.

Kto zastąpi Barbarę Nowak? Są kandydaci

To, że w kadencji tego rządu Barbara Nowak kuratorem oświaty nie będzie, jest dość pewne. Pogodziła się z nim nawet ona sama. - Wiadomo, że sytuacja najprawdopodobniej się zmieni i jeśli usłyszę, że mam stąd wyjść, to wyjdę. I nie będę miała do nikogo żalu - mówiła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Pozostaje kwestia tego, kto ją zastąpi. Z zapowiedzi szefowej resortu edukacji przeprowadzone zostaną konkursy. - Nie będzie podziału łupów w kuratoriach oświaty. Będą prawdziwe konkursy - mówiła.

Jak podaje "Wprost", nowym kuratorem w województwie małopolskim mogłaby zostać Katarzyna Mitka. Od 26 lat jest dyrektorką szkoły podstawowej w podkrakowskiej Sance. Szczególnie ma naciskać na to Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego wywodzi się zarówno wojewoda, jak i sama kandydatka, która obecnie jest wiceprezeską zarządu PSL powiatu krakowskiego. W październiku startowała w wyborach do Sejmu, ale mandatu nie otrzymała. Innym kandydatem miałby być Artur Pasek, szef przedszkola w Krakowie. W czasie poprzednich rządów PO-PSL był dyrektorem w Małopolskim Kuratorium Oświaty.