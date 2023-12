Jacek Czaputowicz przez dwa lata (2018-2020) był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. W rozmowie z Wirtualną Polską skomentował wybór Donalda Tuska na premiera. Polityk nie żałował słów pochwał, szczególnie w kontekście relacji z Unią Europejską. Krytycznie natomiast odniósł się działań PiS na arenie międzynarodowej.

Donald Tusk niedługo po zaprzysiężeniu na premiera wyleciał do Brukseli. Jednym z celów tej wizyty będzie negocjacja odblokowania Polsce funduszy z KPO. O tym, jak mogą wyglądać relacje z UE za rządów nowej koalicji, mówił w WP były minister spraw zagranicznych. - Nie będzie przedstawicielem Europy w Polsce. Będzie reprezentantem Polski na tym najwyższym szczeblu unijnym. Nie ma co do tego wątpliwości, że on będzie występował w interesie Polski, zresztą cały czas to deklarował - mówił Jacek Czaputowicz zapytany o to, czy Donald Tusk "będzie przedstawicielem Europy w Polsce, czy raczej odwrotnie".

Podkreślił także, że mechanizm relokacji uchodźców został zablokowany właśnie wtedy, gdy Tusk przewodniczył Radzie Europejskiej. - Trzeba to docenić. Czasami w Polsce nie potrafiliśmy tego docenić, ale też oczywiście taka była polityka rządu Mateusza Morawieckiego - dodał.

On na pewno będzie działał w naszym interesie. Nie da się ograć. Na pewno jego doświadczenie pomoże i być może będzie to lepiej rozgrywać niż dotychczasowy rząd, który moim zdaniem dawał się ogrywać

- ocenił.

Czaputowicz o Donaldzie Tusku mówił zupełnie inaczej

Zupełnie inne zdanie miał Jacek Czaputowicz cztery lat temu. Kiedy jeszcze był ministrem spraw zagranicznych, negatywnie oceniał wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. - Jego wybór był legalny, jednak bardzo wątpliwy etycznie. Po raz pierwszy wybrano inną osobę z danego państwa, niż była wskazana przez rząd - podaje Wirtualna Polska za "Polska Times".

Według niego kandydaturę szefa PO złożyły Niemcy. - Z tego by wynikało, że był on reprezentantem Niemiec, choć może nieformalnym. Zapewne będą podejmowane próby narzucenia interpretacji, że Donald Tusk był przedstawicielem Polski. Nie byłoby to jednak zgodne z rzeczywistością. Uznanie, że Tusk nie był reprezentantem Polski, lecz, powiedzmy, Niemiec, może utrudnić mu powrót do życia politycznego w naszym kraju - ocenił.