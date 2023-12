Onet poinformował w czwartek, że głównym kandydatem rozważanym na stanowisko szefa Centralnego Biura Korupcyjnego jest Maciej Klepacz, który jest byłym wiceszefem instytucji.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk w Brukseli. "Nie jestem pewien, czy jestem człowiekiem, którego Orban posłucha"

Nowy szef CBA. Media nieoficjalnie: Głównym kandydatem Maciej Klepacz

- Na co dzień przez parę lat pracowałem z tym człowiekiem. Nie był moim bezpośrednim przełożonym, ale nie znam nikogo, kto by go jako wzór kompetencji mile wspominał. Nie powinienem głośno mówić, co myślę o tym panu, a kłamać nie chcę - powiedział w rozmowie z portalem Jacek Dobrzyński, były rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

To nie wszystko. Onet ustalił także, że w czwartek w siedzibie służb miało odbyć się zebranie kadry. - Kadra spakowana. Wczoraj drukowali kwity o zwolnienia, składali raporty - powiedział portalowi anonimowy informator. Tymczasem były szef CBA Paweł Wojtunik napisał w czwartek na portalu X: "W CBA toczy się właśnie najbardziej brawurowa operacja o kryptonimie 'ewakuacja'…", sugerując, że już niedługo z organizacji odejdzie wielu funkcjonariuszy i oficerów.

Maciej Klepacz był w latach 2010-2015 zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W tym czasie instytucją kierował Paweł Wojtunik. Obecnie szefem jest Andrzej Stróżny. Jego kadencja kończy się w maju 2024 roku.

Media: Obecny szef CBA wszedł w spór z nowym ministrem

Tymczasem Radio ZET ustaliło, że Andrzej Stróżny "wszedł w spór z nowym ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem". Miało pójść o odwołanie go ze stanowiska szefa CBA. Rozgłośnia ustaliła nieoficjalnie, że obecny szef biura zadeklarował Siemoniakowi, iż nie podpisze przedstawionego wniosku o dymisję.

Stróżny miał naradzić się "ze swoimi prawnikami i dojść do wniosku, że według obecnych przepisów nie ma podstaw do przerwania jego kadencji jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - podaje rozgłośnia. Zdaniem autora artykułu, Stróżny, jako jedyny spośród szefów CBA, ma określoną w ustawie długość sprawowanej funkcji.

Wniosek o odwołanie szefów pięciu służb. Chodzi m.in. o ABW i CBA

W środę 13 grudnia komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała dymisje szefów pięciu służb. Donald Tusk zawnioskował o odwołanie szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. - Sejmowa komisja ds. służb specjalnych otrzymała do zaopiniowania wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów wszystkich pięciu służb specjalnych - przekazał cytowany przez Radio Zet Michał Gramatyka, przewodniczący komisji.

Obecnymi szefami wspomnianych służb są: płk Bartosz Jarmuszkiewicz (Agencja Wywiadu), płk Krzysztof Wacławek (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), gen. bryg. Marek Łapiński (Służba Wywiadu Wojskowego), gen. bryg. Maciej Szpanowski (Służba Kontrwywiadu Wojskowego), Andrzej Stróżny (Centralne Biuro Antykorupcyjne).