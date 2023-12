Trybunał Konstytucyjny nie zwlekał. Zablokował zmiany w mediach publicznych

Wniosek w tej sprawie zawarto w zaskarżeniu do Trybunału przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Postanowienie o zabezpieczeniu Trybunał Konstytucyjny przyjął jednogłośnie.

Działanie PiS jest próbą zablokowania zmian w mediach publicznych. Postawienie TVP i Polskiego Radia w stan likwidacji jest bowiem jedną z koncepcji koalicji rządzącej na wprowadzenie w nich radykalnych zmian.

Posłowie, którzy zaskarżyli przepisy, dołączyli wniosek o to, by zabezpieczenie obowiązywało do czasu rozpoznania konstytucyjności tych przepisów przez Trybunał. W czwartek podano, że Trybunał zajmie się od tą sprawą 16 stycznia.

"Sienkiewicz nie może ingerować w zarządy"

Trybunał ma zbadać konstytucyjność przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji. Chodzi o określenie zgodności z ustawą zasadniczą niektórych przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz kodeksu spółek handlowych.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa posłów PiS z Krzysztofem Szczuckim, który przez dwa tygodnie pełnił funkcję ministra edukacji i nauki, a wcześniej szefował Rządowemu Centrum Legislacji.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie może ingerować w zarządy mediów publicznych do czasu rozpatrzenia naszego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny" - napisał Szczucki po publikacji postanowienia.

Adamczyk odczytał postanowienie na proteście

Fragment postanowienia podczas wieczornej manifestacji w obronie mediów publicznych w Warszawie odczytał szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk.

"Trybunał Konstytucyjny zobowiązuje do powstrzymywania się od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do likwidacji, lub wszczęcia likwidacji oraz rozwiązania spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji" - napisano w postanowieniu.

W drugim punkcie Trybunał Konstytucyjny zawarł zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu zmiany w zarządach spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.