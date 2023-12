Incydent z gaśnicą może słono kosztować Brauna. Kara może być nie tylko finansowa

Prezydium Sejmu zareagowało błyskawicznie na zachowanie Grzegorza Brauna. Polityk użył gaśnicy, aby zgasić świece chanukowe, a następnie wyszedł na mównicę i grzmiał o "satanistycznych obrzędach". Został za to ukarany wykluczeniem z dalszych obrad posiedzenia oraz karą finansową. Odebrano mu połowę uposażenia na trzy miesiące i całość diety na pół roku. Natomiast Konfederacja zawiesiła go w prawach członka klubu parlamentarnego i zakazem wypowiadania się na mównicy. To jednak nie koniec problemów posła. Co jeszcze może mu grozić?

Grzegorz Braun na celowniku prokuratury. To może mu grozić

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia niedługo po incydencie przekazał, że zostało ono zgłoszone do prokuratury. Śledztwo wszczęto także z urzędu. Jak przekazała "Gazeta Wyborcza" to postępowanie zajmie się wątkiem zniszczenia mienia. Dalsze czynności w tej sprawie zostaną podjęte, dopiero gdy powołani rzeczoznawcy ocenią straty.

Natomiast Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, mówił o możliwości złamania przez posła jeszcze innych artykułów kodeksu karnego. "Art. 119, 157, 195 oraz 257 kodeksu karnego" - wymienił w lakonicznym wpisie na X. Mowa w nich o karach za "stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób, lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości", "złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego" oraz za znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej "z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości". Za to mogłoby mu grozić nawet pięć lat więzienia.

W rozmowie z TVN24 Bodnar dodał, że prokuratura w sprawie Grzegorza Brauna działa "należycie". Podkreślił, że wniosek o uchylenie posłowi Konfederacji immunitetu "wydaje się oczywisty". Nie będzie to też problemem formalnie. Koalicja rządowa ma większość w Sejmie, a zachowanie polityka potępili również członkowie PiS. Jednak grozi mu także odpowiedzialność cywilna, czyli m.in. zapłata zadośćuczynienia czy świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny.

Grzegorz Braun straci mandat? To nie będzie takie proste

Zgodnie z konstytucją poseł nie może zostać pociągnięty od odpowiedzialności karnej w trakcie sprawowania mandatu. Na wniosek prokuratury Sejm może natomiast drogą głosowania zadecydować o uchyleniu immunitetu. Potrzebna jest do tego bezwzględna większość.

Prokuratura nad tym pracuje. Jestem w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Oczekuję, że prokuratura jak najszybciej sformułuje wniosek o pozbawienie immunitetu posła Grzegorza Brauna i będziemy mogli jak najszybciej go przegłosować na posiedzeniu Sejmu

- przekazał dziennikarzom Szymon Hołownia.

Potem sprawa może toczyć się już normalnym trybie w sądzie. Aby pozbawić posła mandatu, musi zapaść prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W tym przypadku, jak podkreśla Business Insider, największym wyzwaniem będzie udowodnienie przez prokuraturę, że Braun faktycznie działał umyślnie.