Jest wniosek do TK ws. TVP. PiS chce zablokować zmiany w mediach. Sprawozdawczynią Krystyna Pawłowicz

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa posłów PiS z Krzysztofem Szczuckim. Politycy zawnioskowali też do Trybunału o wydanie dodatkowych postanowień w sprawie. Chodzi o zobowiązanie Skarbu Państwa do: powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do likwidacji jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz do zmiany ich zarządów - w okresie rozpoznawania tego wniosku.

Jak czytamy na wokandzie sądu, skład orzekający będzie składał się prezeski TK Julii Przyłębskiej, która jest przewodniczącą składu, Krystyny Pawłowicz, która jest sprawozdawcą, oraz Stanisława Piotrowicza, Bogdana Święczkowskiego i Jarosława Wyrembaka.

Wniosek PiS jest próbą zablokowania zmian. Postawienie TVP i Polskiego Radia w stan likwidacji jest bowiem jedną z koncepcji koalicji rządzącej na wprowadzenie radykalnych zmian w mediach publicznych.

Protest w obronie TVP

W czwartek przed siedzibą TVP Info w Warszawie odbył się protest "w obronie mediów publicznych" organizowany przez stołeczny klub "Gazety Polskiej".

Do protestujących dołączyli pracownicy TVP: Michał Adamczyk, Marcin Tulicki, Samuel Pereira i Michał Rachoń. - Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że przyszliście, za to, że bronicie Telewizji Polskiej. Jednocześnie chciałbym państwa uspokoić, że nic złego się nie dzieje, dlatego, że zmienić zarząd Telewizji Polskiej może wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Na razie nic nam nie wiadomo o tych planach. Każde inne działania, poza RMN, próby przejęcia Telewizji Polskiej przez jakąś grupę polityków byłyby działaniami niezgodnymi z prawem. Oczywiście jest możliwość, by zmienić ustawę, ale ona musi przejść normalną ścieżkę legislacyjną. Sejm, Senat, prezydent. Mamy liczne ekspertyzy prawników, że każda próba przejęcia Telewizji Polskiej, poza tymi ścieżkami, o których wspomniałem, byłaby niezgodna z prawem - mówił do zgromadzonych Michał Adamczyk.