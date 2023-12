Upadek "Wiadomości". Michał Adamczyk rozwiązał umowę, na pokładzie niedobitki

- Morale już upadło - słyszymy z kręgów TVP. Dlaczego? - Dyrekcja się zawinęła, o kasę dla siebie zadbali, a nie o ludzi, którzy ten program robili - słyszymy od dobrze poinformowanej osoby.

Wedle naszych informacji, Michał Adamczyk rozwiązał umowę wiążącą go jako firmę z TVP, a dotyczącą prowadzenia "Wiadomości" - rozwiązał ją z początkiem grudnia. Miał on też umowę etatową w TVP, ale nie wiemy, jaki jest jej status.

Z naszych informacji wynika, że w redakcji "Wiadomości" nie bardzo ma już kto pracować. Część reporterów odeszła, podobnie niektórzy wydawcy, a inni są na zwolnieniach lekarskich - liczba osób realnie pracujących przy programie znacząco spadła. Danuta Holecka, dotychczasowa szefowa flagowego programu informacyjnego TVP, w ocenia ludzi z Telewizji Polskiej, porzuciła "Wiadomości" rozwiązując umowy z TVP, a programem kieruje teraz Marcin Tulicki, jej dotychczasowy zastępca.

Aby ratować "Wiadomości", czyli żeby ten program w ogóle mógł dalej być emitowany i były w nim jakieś materiały, z zespołem, a właściwie niedobitkami, spotkał się w ostatnich godzinach szef TAI Michał Adamczyk, jego zastępca Samuel Pereira i Marcin Tulicki. O spotkaniu tym pisała również "Gazeta Wyborcza". Zapewniali oni, że nowa władza pod wodzą premiera Donalda Tuska nie ma prawnych możliwości odbicia TVP, bo wszystkie drogi do tego udało się zablokować. Trzymali się twardo wersji, że wobec tego są nie do ruszenia aż do zmiany w Pałacu Prezydenckim - to dlatego, że wedle ich wiedzy tylko na drodze uchwalenia ustawy można będzie zmienić władze TVP.

Z naszych informacji wynika, że niedobitki zespołu "Wiadomości" są bardzo mocno wkurzone na szefostwo - Holecką, Adamczyka, Tulickiego i Pereirę. Także z uwagi na pieniądze, bo - jak się dowiadujemy - Adamczyk rozwiązał umowę wiążącą go poprzez jednodobową działalność gospodarczą z TVP. Gaże gwiazd "Wiadomości" były wysokie. Wedle informacji Onetu sprzed paru miesięcy od początku sierpnia 2020 r. do końca stycznia 2023 r. Adamczyk miał z TVP umowę poprzez swoją firmę - Mediami. W połowie marca 2023 r. miał wynagrodzenie w wysokości 47 tys. zł netto miesięcznie.

Wedle naszej wiedzy, w umowie Adamczyka są zapisy o odprawie i zakazie konkurencji - z tytułu pierwszej należeć ma mu się sześć wynagrodzeń, a zakaz konkurencji obowiązywać (jeśli w ostatnim czasie nie zmieniono tych zapisów) kolejnych dziewięć. Łącznie dawałoby to zatem 705 tys. zł netto.

Adamczyk zniknął z anteny po tym, jak w Onet opisał historię, jak ponad 20 lat temu prokuratura oskarżyła go o pobicie ówczesnej kochanki, co zostało potwierdzone przez sąd.