We wtorek (12 grudnia) Grzegorz Braun odpalił w Sejmie gaśnicę, by zgasić świece chanukowe. W efekcie został ukarany przez Prezydium Sejmu odebraniem diety i połowy uposażenia na odpowiednio pół roku i trzy miesiące. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Konsekwencje będzie musiał też ponieść wewnątrz własnego ugrupowania, bo został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji. Teraz prezes partii Sławomir Mentzen odniósł się do incydentu.

Mentzen: Nic złego by się nie wydarzyło, gdyby Chanuki w Sejmie nie było

Film Mentzena opublikowano dzień po wydarzeniach z Sejmu i już do tej pory obejrzało go prawie milion użytkowników. Poseł odniósł się na początku do wypowiedzi Jacka Sasina, który ocenił jego zachowanie jako niepoważne. Chodziło o zdjęcie z Januszem Kowalskim. Później powiedział jeszcze kilka słów o exposé Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Na koniec skomentował zachowanie Grzegorza Brauna.

Co ja myślę na temat tego wydarzenia? Nie powinno ono mieć miejsca. Grzegorz Braun nie powinien był chwytać za gaśnicę i robić tego wszystkiego

- mówił.

Sławomir Mentzen ocenił również samą żydowską uroczystość, która tak wyprowadziła z równowagi Grzegorza Brauna. - Co do samej Chanuki to nie powinno jej być w polskim Sejmie. Gdyby to ode mnie zależało, to ona by się nie odbyła. Pierwsza Chanuka była bodajże 17 lat temu, za pierwszej kadencji PiS. Wcześniej jej nie było i nikt nie miał o to pretensji - dodał. Wskazał również, że w izraelskim parlamencie nie obchodzi się chrześcijańskich świąt. - Nic złego by się nie wydarzyło, gdyby Chanuki w Polsce nie było w Sejmie. Ale była. Tak zadecydował marszałek Hołownia i trzeba było się z tym pogodzić - podsumował.

Sławomir Mentzen potępił zachowanie Grzegorza Brauna

- Można było zorganizować konferencję prasową, napisać list z oburzeniem, cokolwiek, natomiast nie można było wpadać z gaśnicą. Jeszcze zaatakował po drodze pewną panią, która próbowała bronić tej menory. Przecież mógł jej zrobić krzywdę. To było po prostu niewłaściwe - kontynuował Mentzen. Następnie podkreślił, że zachowanie Brauna osiągnęło inny skutek, niż poseł by najprawdopodobniej chciał. - Wątpię, żeby teraz jakikolwiek inny marszałek odważył się o nieodprawienie Chanuki, bo od razu go skleją z akcją Grzegorza Brauna - tłumaczył.

Akcję Brauna nazwał też "prezentem" dla Izraela, odnosząc się do jego złej prasy towarzyszącej konfliktowi z Hamasem. - Nagle po całym świecie to się rozniosło, bo to nie tylko w Polsce było o tym głośno. Wszędzie poszedł przekaz, że w Polsce jest antysemityzm, że tu się traktuje Żydów gaśnicą, a oni się teraz bronią, więc mogą sobie na więcej pozwolić. To nie jest dobre - dodał. Mówił również o tym, że cała Konfederacja mocno na tym straci. Podał kilka przykładów, takich jak prawdopodobne wykluczenie Brauna z Komisji ds. Unii Europejskiej, a Krzysztofa Bosaka z Prezydium Sejmu.