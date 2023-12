Szymon Hołownia podjął decyzję ws. Grzegorza Brauna. Polityk nie wejdzie do budynku Sejmu

W czwartek 14 grudnia w Sejmie o godzinie 16:00 odbędzie się ponowna uroczystość zapalenia świec chanukowych. Wezmą w niej udział między innymi prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz członkowie Prezydiów obu izb parlamentu.

Skandal z udziałem Grzegorza Brauna. Zgasił gaśnicą chanukiję

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że poseł Konfederacji nie zostanie wpuszczony do budynku Sejmu w czwartek. Takie polecenie wydał Straży Marszałkowskiej. - Wydałem Straży Marszałkowskiej polecenie, że pan Braun ma zakaz wstępu do budynku głównego w dniu dzisiejszym. Jeżeli będzie trzeba, zakaz ten przedłużę na kolejne dni, bo chcemy wszyscy tutaj czuć się bezpiecznie - mówil Hołownia.

- Będziemy musieli przeprowadzić dodatkowe szkolenie straży i weryfikację jej procedur, tak żeby nigdy żaden strażnik nie miał wątpliwości, nie zastanawiał się nawet przez sekundę, jeżeli jakiś poseł będzie robił coś, co w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób, mienia, życiu, zdrowiu. Ma być traktowany na terenie Sejmu tak, jakby był potraktowany każdy inny obywatel - dodał.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Prezydium Sejmu ukarało go za to odbierając mu połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całą dietę parlamentarną na pół roku. Szymon Hołownia wykluczył także Brauna z obrad Sejmu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie z urzędu w tej sprawie. Z kolei w środę Konfederacja zawiesiła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. Polityk ma także zakaz wystąpień z mównicy Sejmie.

- Jest jedna rzecz, której bardzo żałuje, że nie trafiłem na gaśnicę pianową, te proszkowe są okropne - komentował później swoje zachowanie poseł Konfederacji w rozmowie z telewizją internetową wRealu24.

Michał Szczerba o zachowaniu Brauna. "Nieprzewidywalny i nie wiadomo, przez kogo sterowany"

Do incydentu z udziałem Grzegorza Brauna odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w "Porannej rozmowie Gazeta.pl". - Jeżeli ktoś mówi, że potępia i jednocześnie zawiesza, ale nie wyklucza, czyli chce, żeby był częścią tego towarzystwa, żeby ta antysemicka gęba Brauna była kojarzona z Konfederacją, bo być może jakaś część elektoratu Konfederacji jest antysemicka, ksenofobiczna, rasistowska, to znaczy, że Konfederacja nie chce opuścić tego człowieka i tego elektoratu - mówił polityk.

Jak stwierdził, Grzegorzowi Braunowi powinno cofnąć się immunitet poselski i powinien mieć postawione zarzuty przez prokuratora z urzędu. - Mam nadzieję, że każdy niezależny, niezawisły sąd podejmie decyzję i potwierdzi to, że naruszył mir domowy w Sejmie, naruszył konstytucyjne prawa do wolności religijnej oraz tworzył zagrożenie. Bieganie z gaśnicą i używanie jej wobec kobiet, tam też były dzieci, to jest zagrożenie. W ogóle obecność Brauna w tej chwili w ramach parlamentu jest zagrożeniem, bo jest to człowiek nieprzewidywalny i nie wiadomo, przez kogo sterowany - zaznaczył Szczerba.