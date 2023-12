Patryk Jaki zastąpi Zbigniewa Ziobrę. Suwerenna Polska potwierdza ustalenia Gazeta.pl

Oświadczenie Suwerenna Polska opublikowała w czwartek w serwisie X. "Odpowiadając na liczne pytania, pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro - Patryk Jaki" - czytamy.

"Naszemu Prezesowi życzymy dużo sił i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Prosimy o uszanowanie prawa do prywatności Prezesa oraz jego rodziny w czasie rekonwalescencji" - dodano w komunikacie.

Jaki zastąpi Zbigniewa Ziobrę. Potwierdzają się ustalenia Gazeta.pl

Jako pierwszy informacje tę podał dziennikarz portalu Gazeta.pl Jacek Gądek. Jak ustalił, stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest bardzo poważny i w praktyce wyłączy go z działalności publicznej - nawet na kilka miesięcy. "Według naszych informacji na spotkaniu z działaczami Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro zakomunikował, że nie będzie mógł przez najbliższy czas kierować partią. Przekazał jednocześnie pełnienie tych obowiązków Patrykowi Jakiemu, posłowi do Parlamentu Europejskiego, do tej pory osobie nr 2 w partii" - podkreśla Jacek Gądek.

