Poseł z ferrari za milion zł już witał się z gąską w ministerstwie. Gawkowski zaprzeczył

W październiku Radosław Lubczyk po raz trzeci został posłem. Startował z listy Trzeciej Drogi. Teraz - jak donosi portal szczecinek.com - ma zostać wiceministrem cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. - Lubię wyzwania, szczególnie kiedy mogą przynieść wiele dobrego. Bezpieczeństwo i obronność kraju są mi bardzo bliskimi zagadnieniami. Wiedzą to choćby ci, którzy na bieżąco śledzą moje wystąpienia nie tylko w parlamencie. W cyberbezpieczeństwie nie ma miejsca na niedomówienia, to w obecnych czasach podstawa działań każdego państwa. Będę tego pilnował - powiedział serwisowi Radosław Lubczyk.

Choć Lubczyk wydawał się niemal pewien nominacji, szef resortu cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Business Insiderem zaprzeczył tym doniesieniom.

Kim jest Radosław Lubczyk? Poseł ma ferrari i porsche

Radosław Lubczyk został wybrany do Sejmu w 2015 roku z list Nowoczesnej. Jest byłym żołnierzem zawodowym, stomatologiem i prezesem klubu sportowego w Szczecinku. W 2019 roku polityk dołączył do Koalicji Polskiej i udało mu się utrzymać mandat poselski, tym razem dzięki startowi z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł został zauważony przez media za sprawą Janusza Kowalskiego, który niedaleko gmachu Sejmu zauważył czerwone ferrari o wartości około miliona złotych, sugerując, że drogie auto może należeć do Donalda Tuska. Tymczasem właścicielem luksusowego pojazdu okazał się właśnie Lubczyk.

W sierpniu tego roku dziennikarze Wirtualnej Polski - Patryk Słowik i Paweł Figurski - obliczyli na podstawie oświadczeń majątkowych, że w latach 2016-2022 Radosław Lubczyk zarobił łącznie 60 752,65 złotych. W rozmowie z portalem polityk przyznał, że rocznie zarabia około 500 tysięcy złotych, jednak "ma też duże wydatki, przez co nawet nie posiada zdolności kredytowej". Z oświadczeń wynika, że polityk prowadzi indywidualną praktykę lekarską (jest stomatologiem) i przez siedem lat przychód z tej działalności wyniósł ponad 5,3 mln złotych. Dochód natomiast miał go wynieść niespełna 10 tys. złotych rocznie. Na tej podstawie Lubczyk mógł wystąpić o otrzymanie uposażenia poselskiego, które z zasady nie jest wypłacane osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Od tej reguły jest jednak wyjątek - jeśli dany poseł poza Sejmem zarabia połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, to wówczas może wystąpić o wypłacenie uposażenia poselskiego w pełnej wysokości - czyli ok. 150 tys. złotych rocznie.

Lubczyk nowym wiceministrem cyfryzacji. "W tym kraju nie da się skompromitować"

Poseł Lubczyk spełnił warunki utrzymania uposażenia poselskiego "z uwagi na trudną sytuację majątkową". "W ten oto sposób w latach 2016-2022 r. pobrał z publicznej kasy niespełna 780 tys. zł (778 326,28 zł)" - czytamy w WP. Jak jednak zauważyli dziennikarze, poseł jest także beneficjentem rzeczywistym spółki kapitałowej Lubczyk Invest spółka z o.o., której prezeską jest jego żona. Zysk netto spółki w 2022 roku wyniósł ponad 500 tys. złotych. Ponadto spółka jest właścicielem ferrari wartego milion złotych, ale użycza go bezpłatnie posłowi Lubczykowi. Z oświadczenia majątkowego polityka wynika też, że posiada porsche macan (wartość około 200 tys. złotych, do spłaty zostało 110 tys. zł) oraz kilka nieruchomości o łącznej wartości - zgodnie z oświadczeniem majątkowym - 2,1 mln złotych.

"W tym kraju nie da się skompromitować w stopniu niepozwalającym zostać wiceministrem" - w ten sposób informację o tece wiceministra cyfryzacji dla Radosława Lubczyka skomentował Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. "To oczywiście też kompromitacja PSL, Lewicy (ona zarządza resortem) i całego rządu z premierem na czele" - dodał dziennikarz.

