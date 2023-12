Nowy rząd przestanie finansować uczelnię Rydzyka? Minister nauki: Nie można tak stawiać sprawy

Dariusz Wieczorek, nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego powiedział, jakie zmiany wprowadzi w swoim resorcie. - Moją pierwszą decyzją był powrót flag Unii Europejskiej do ministerstwa nauki. Drugą sprawą będzie odideologizowana nauka. Chcę to obiecać wszystkim - zapowiedział Wieczorek. Zapewnił również, że ustali "jasne kryteria dotyczące finansowania uczelni, nie będzie preferencji jednych uczelni kosztem innych". Minister został zapytany, czy pieniądze od rządu będzie mogła otrzymać także uczelnia Tadeusza Rydzyka.

Dariusz Wieczorek mówi, że uczelnia Tadeusza Rydzyka dostanie dotację, jeśli wygra konkurs

14 grudnia Dariusz Wieczorek został zapytany w audycji "Gość Radia Zet", czy "uczelnia ojca Rydzyka nie dostanie ani złotówki" od nowej władzy. - Nie można tak stawiać sprawy. Jeżeli mamy być uczciwi, to każdy będzie startował w konkursach. A jak uczelnia będzie startowała w konkursach i wygra, to wygra - odparł.

Minister Wieczorek zwrócił uwagę, że zasady przyznawania środków przez ministerstwo powinny być jasne dla przedstawicieli świata nauki.

Uczciwość polega na tym, że również kadra musi wiedzieć, jakie są reguły gry. Już po pierwszym dniu widzę, że te reguły dotąd polegały na tym, że jakieś zespoły coś wypracowały, po czym przychodził pan minister i mówił: 'nie, nie, nie, pieniądze powinien dostać ten czy ten'. To wszystkich wkurza

- zauważył szef resortu nauki.

Nowy minister chce zmienić system punktowania czasopism naukowych. "To absolutna patologia"

Dariusz Wieczorek skrytykował sposób ustalania punktacji za publikacje w czasopismach naukowych wprowadzony przez Przemysława Czarnka. Stwierdził, że "to absolutna patologia". Przedstawił też swój pomysł na rozwiązanie problemu. Więcej piszemy to tym w poniższym artykule:

- Mam propozycję, by te zespoły naukowe, które to oceniają, podejmowały decyzję, które czasopisma powinny się tam znaleźć. Problem polega na tym, że te zespoły mówią: "my proponujemy te czasopisma, bo to są poważne czasopisma naukowe, 50, 100, 200 punktów", przychodzi pan Czarnek i mówi: "nie, nie, nie, za takie czasopismo 200 punktów". Nie będę tego robił, bo to jest zadanie właśnie dla tych, którzy zajmują się ewaluacją polskiej nauki. Mogę zaakceptować lub nie, natomiast nie będę w to ingerował, bo to nie ma najmniejszego sensu - podkreślił Wieczorek.