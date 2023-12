Ministerka Kotula o wyroku ETPC ws. aborcji. Szykują się zmiany? "Jestem po rozmowach"

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził w czwartkowym orzeczeniu, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 38-letniej mieszkanki Warszawy. Polskie władze muszą wypłacić kobiecie w ramach odszkodowania 16 tys. euro. Na przełomie 2020 r. i 2021 r. u płodu stwierdzono zespół Downa. Kobieta miała wyznaczoną datę aborcji, ale zabieg odwołano ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Polka przerwała ciążę za granicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Nitras: Poczekamy aż zmieni się prezydent i zmienimy ustawę antyaborycjną

Katarzyna Kotula o wyroku ETPC ws. aborcji. "Mówimy to od lat"

- Ten wyrok potwierdza to, o czym mówimy od lat: kobiety powinny mieć prawo wyboru, szczególnie w przypadkach, gdy płód obciążony jest ciężkimi wadami, w tym wadami genetycznymi - skomentowała w rozmowie z Gazeta.pl ministerka ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica). Dodała, że przed wyborami lub po wyborach nawet z prawej strony sceny politycznej pojawiały się głosy, że "wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany na polityczne polecenie był błędem".

Członkini rządu przypomniała, że do Sejmu wpłynęły po wyborach dwa projekty ustaw Lewicy dotyczące aborcji. Pierwszy z nich - "o bezpiecznym przerywaniu ciąży" - zakłada prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia bez względu na przyczynę (po upływie tego okresu aborcja byłaby możliwa np. w przypadku poważnej wady płodu lub zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety). Drugi projekt zakłada m.in. usunięcie z Kodeksu karnego zapisów, według których grozi kara za przerwanie ciąży kobiety lub za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (w przypadku, jeśli nie ma przesłanek do legalnej aborcji).

Katarzyna Kotula: Pracujemy nad zmianami ws. aborcji

- Jedyne, co mogłoby w tej chwili zmienić sytuację kobiet i ich rodzin, jest pójście w kierunku dekryminalizacji. To powinien być natychmiast nasz nowy kompromis. Nie ma mowy o powrocie do kompromisu, jaki obowiązywał. Nowym kompromisem mogłaby być dekryminalizacja, do czasu wyborów prezydenckich - zaznaczyła Katarzyna Kotula.

- Zanim będzie możliwość wprowadzenia dekryminalizacji lub depenalizacji, będziemy na pewno pracować z panią minister zdrowia Izabelą Leszczyną nad tym, żeby zagwarantować kobietom dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji w przypadku przesłanek prawnych, które pozostały i tej, którą TK politycznym wyrokiem zlikwidował - zapowiedziała ministerka. Oceniła, że byłoby to możliwe za pomocą "rozporządzenia lub innych regulacji".

- Przypominam, że z naszej strony padła też deklaracja o tym, że unieważnimy, uznamy za niebyły ten wyrok TK. Mam nadzieję, że do unieważnienia dojdzie szybko. Niezależnie od tego, jestem już po rozmowach z panią minister Izabelą Leszczyną o tym, by jak najszybciej doszło do takich zmian, jakie będą możliwe, nawet jeśli nie uda się przegłosować natychmiastowej dekryminalizacji - podkreśliła Katarzyna Kotula.