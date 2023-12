Z KPRM zniknęły komputery, byli członkowie rządu odkupują sprzęt. "Proszę nie szukać sensacji"

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie gabinetu Donalda Tuska. Wcześniejszy rząd stworzony przez Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie i tym samym jego kadencja potrwała zaledwie dwa tygodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk serdecznie powitany przez przywódców europejskich w Brukseli

Kwestię odkupienia telefonów komórkowych, notebooków i tabletów oddanych członkom rządu do użytku służbowego reguluje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 ws. szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Jak czytamy, dotyczy to też przypadków, "gdy okres, na który oddano te składniki do użytku służbowego, był krótszy niż rok". To oznacza, że członkom rządu dwutygodniowego spełniają te warunki.

Członkowie rządu dwutygodniowego odkupują sprzęt?

Radio ZET zapytało resorty o to, czy ministrowie odkupili sprzęt, z którego korzystali. Ministerstwo Finansów poinformowało, że wystąpiono o wykupienie dwóch telefonów komórkowych. Nie dokonano jeszcze ich wycen - zrobi to specjalna komisja. "Były to trzy przypadki, które dotyczyły trzech sztuk urządzeń elektronicznych w postaci telefonów komórkowych. Najtaniej wycenione urządzenie opiewało na kwotę 800 zł, najdroższe zaś na kwotę 3000 zł" - przekazało z kolei MSZ. Również w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej złożono wnioski o odkupienie sprzętu. "Wyposażenie, z którego korzystają, może zostać sprzedane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, bez konieczności uprzedniego zakwalifikowania składników tego wyposażenia do kategorii majątku zbędnego lub zużytego" - w ten sposób odpowiedziało na pytania Rada ZET MFiPR.

O odkupienie sprzętu nie zawnioskował nikt w resortach cyfryzacji i sportu. "Miałem możliwość odkupienia rocznego iPhone 14 Pro za 4200 złotych. Niech każdy sam oceni, czy to jest uczciwa cena i czy tu mamy do czynienia z jakąś sensacją. Dla jasności - telefonu nie odkupiłem, bo ta cena wydaje mi się wysoka" - napisał Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji.

"Z KPRM wyniesiono komputery i drukarki"

Wcześniej post dotyczący rządowego sprzętu zamieścił nowy minister w Kancelarii Premiera - Maciej Berek. "Z ministerialnych pokoi w KPRP wyniesiono komputery i drukarki (nie poza gmach, ale nie ma ich na wyposażeniu). Dosłownie. Mali ludzie... Od wczoraj służby IT mozolnie wszystko ponownie instalują i ruszamy normalnie z pracą. Damy radę!" - napisał.

Do wpisu odniósł się Piotr Müller, były rzecznik rządu PiS. "Panie Ministrze, jak przychodzi nowy pracownik do pracy, to standardowo przygotowuje się stanowisko pracy na nowo w tym m.in. ponownie konfiguruje się sprzęt komputerowy. Proszę nie szukać taniej sensacji" - podkreślił poseł PiS.

***