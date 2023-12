Miłosz Kłeczek zaprasza na protest w obronie TVP. Poseł kpi: Kartonik, pakowanie i do domu

W czwartek przed siedzibą TVP w Warszawie ma odbyć się protest "w obronie mediów publicznych". Do udziału w nim zachęca m.in. Miłosz Kłeczek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej w czasach rządów PiS.

Dyskusja pracownika TVP z posłem. "Kabareciarz z pana"

"Jutro 16:00 przed budynkiem TVP manifestacja w obronie wolnych mediów. Dziękujemy" - napisał w serwisie X Miłosz Kłeczek. Odpowiedział mu poseł Lewicy Tomasz Trela. "Hehehe, kabareciarz z pana. Kartonik, pudełeczko, pakowanie i do domu. A i czekać na wyniki audytu i kontroli wewnętrznej, bo na tym może się nie skończyć" - podkreślił polityk.

Ale na tym dyskusja się nie zakończyła, Miłosz Kłeczek postanowił bowiem odpisać Tomaszowi Treli, robiąc przy tym aluzję do jego nazwiska. "Trele morele. Wpadaj na manifestacje. Zostaniesz godnie powitany. Każdy może przyjść" - stwierdził pracownik TVP.

Kłeczek odchodzi z TVP? "Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni"

Przypomnijmy, w piątek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek odchodzi z pracy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych pracowników państwowej stacji telewizyjnej miał złożyć wypowiedzenie, tym samym idąc w ślady innych pracowników "Wiadomości", takich jak Danuta Holecka, Bartłomiej Graczak, Damian Diaz czy Karol Jałtuszewski.

Miłosz Kłeczek zaprzeczył jednak medialnym doniesieniom ws. daty swojego odejścia z pracy w Telewizji Polskiej (16 grudnia). - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - dodał.