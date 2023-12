Nowy minister nauki sprząta po Czarnku. Zapowiada błyskawiczną zmianę. "Absolutna patologia"

Na początku listopada odchodzący minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zmienił punktację niektórych czasopism naukowych. Punktacja jest ważna dla naukowców, publikujących w tych pismach swoje prace. I tak na 200 punktów, czyli tak jak "Nature" czy "Science", oceniono m.in. "Pedagogikę Katolicką" i "Probację" (pismo Ministerstwa Sprawiedliwości). To najwyższa możliwa punktacja. "Licznych naukowców i naukowczynie komentujących w mediach społecznościowych najbardziej wzburzył spektakularny awans "Pedagogiki katolickiej". Jest to już kolejna podwyżka punktacji. (...). W jej radzie naukowej zasiadają przede wszystkim księża, w tym liczni biskupi (np. abp Stanisław Wielgus)" - pisał portal OKO.press.

Będzie zmiana w punktacji czasopism. Dariusz Wieczorek sprząta po Czarnku

O kwestię punktacji pytany był w czwartek nowy minister nauki Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Zapowiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do zmian. - Już wczoraj poleciłem prawnikom przygotowanie w tej sprawie rozwiązań prawnych, zrobię to natychmiast, jak tylko to otrzymam. To absolutna patologia - powiedział w Radiu ZET polityk. Przekazał, że Komisja Ewaluacji Nauki sygnalizowała mu problemy dotyczące punktacji niektórych czasopism, "szczególnie katolickich".

- Mam propozycję, by te zespoły naukowe, które to oceniają, podejmowały decyzję, które czasopisma powinny się tam znaleźć. Problem polega na tym, że te zespoły mówią: "my proponujemy te czasopisma, bo to są poważne czasopisma naukowe, 50, 100, 200 punktów", przychodzi pan Czarnek i mówi: "nie, nie, nie, za takie czasopismo 200 punktów". Nie będę tego robił, bo to jest zadanie właśnie dla tych, którzy zajmują się ewaluacją polskiej nauki. Mogę zaakceptować lub nie, natomiast nie będę w to ingerował, bo to nie ma najmniejszego sensu - podkreślił Wieczorek.