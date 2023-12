Kto zostanie liderem nowej opozycji? Jest sondaż. Kaczyński ma silnego konkurenta

"Kto Pana/Pani zdaniem zostanie w Sejmie liderem PiS-u jako parlamentarnej opozycji po objęciu władzy przez nową większość Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy?" - brzmiało pytanie w sondażu IBRiS dla Radia ZET. Blisko co czwarty badany - 22,4 proc. - wskazał na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Niewiele mniej, bo 18,9 proc. ankietowanych, wspomniało o byłym premierze Mateuszu Morawieckim, a 9,2 proc. - o szefie klubu PiS Mariuszu Błaszczaku.

Sondaż. Kto będzie liderem nowej opozycji?

Niższe wyniki odnotowali: były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (3,5 proc.) europoseł PiS Joachim Brudziński (0,5 proc.), były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (0,5 proc.) były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (0,3 proc.) i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin (0,3 proc.).

"Ankieterzy nie odczytywali respondentom nazwisk. Ich wskazania, jak podaje IBRIS, to spontaniczne wypowiedzi" - czytamy na radiozet.pl. Sondaż został przeprowadzony w piątek i sobotę metodą CATI (badanie telefoniczne) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1067 osób.

Wybory parlamentarne 2023

W październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Nowa Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.