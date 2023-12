Były bliski współpracownik Owsiaka trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. Czym się zajmie?

"Po 4 latach pracy w biznesie, a potem niemal ćwierćwieczu pracy dla NGO - najpierw w Fundacji WOŚP, a potem ostatnie cudowne lata w Fundacji Avalon, z ogromem sukcesów w dziele wsparcia osób z niepełnosprawnościami - nadszedł czas nowej drogi" - przekazał Krzysztof Dobies na platformie X. Jak dodał, "będzie wspierał ministra Adama Bodnara, pełniąc funkcję szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości".

"Do marca jednak będę łączył obowiązki ministerialne z przekazywaniem zadań i funkcji w Fundacji" - zapowiedział Krzysztof Dobies. "Misja przywrócenia w Polsce praworządności to zadanie rangi historycznej. Jestem dumny, że będę mógł w tym dziele uczestniczyć i dziękuję Ministrowi Bodnarowi za zaufanie! Dam z siebie wszystko!" - zadeklarował.

Krzysztof Dobies szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Krzysztof Dobies był związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w latach 2001-2020 jako m.in. rzecznik fundacji, blisko współpracujący z liderem WOŚP Jerzym Owsiakiem. We wrześniu 2020 r. objął funkcję dyrektora generalnego Fundacji Avalon.

Adam Bodnar objął funkcję szefa resortu sprawiedliwości w środę. - Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim UE, oraz by Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych - zadeklarował. Na wniosek ministra Bodnara urząd wiceministrów objęli: sekretarz stanu Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu Krzysztof Śmiszek podsekretarz stanu Maria Ejchart-Dubois oraz podsekretarz stanu Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.