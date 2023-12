Marcin Kącki o Braunie: To reżyser. Zawsze kątem oka kontroluje, czy kamera trzyma kadr

We wtorek po południu Grzegorz Braun chwycił gaśnicę i zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Prysnął proszkiem w twarz też Magdalenie Gudzińskiej-Adamczyk, która próbowała wyrwać mu gaśnicę z rąk. - Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest 1939 rok. Mówię: "jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "pani nie jest kobietą" czy coś takiego - powiedziała po wszystkim. - Źle się czuję, to nawet nie chodzi o to, że ja się fizycznie źle czuję, ale ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna - dodała. Po tym zdarzeniu poseł został wykluczony z posiedzenia izby i zawieszony w prawach członka klubu Konfederacja. Sprawą zajmuje się również prokuratura.

Marcin Kącki o incydencie z gaśnicą: To cały taki system, a Grzegorz Braun to jego puenta

O zachowanie Grzegorza Brauna na antenie TVN24 został zapytany Marcin Kącki, autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę". - On pozwala sobie zawsze na tyle, na ile pozwala mu otoczenie oraz sytuacja prawno-polityczna. Tak naprawdę on zrobił coś, co przez ostatnie osiem lat, jeżeli chodzi o postępowanie związane z antysemityzmem, było wręcz systemowe, tak jak np. ustawa IPN czy Piotr Rybak, który spalił kukłę Żyda. To cały taki system, a Braun to jego puenta - podkreślił.

- To jest człowiek, który jest reżyserem. To człowiek, który - kiedy przyjrzymy się jego wizycie w filharmonii, kiedy wyrzucał dyrektora stamtąd, kiedy zobaczymy elementy choinki, kiedy patrzymy, jak niszczy mienie na wykładzie prof. Grabowskiego - zawsze kątem oka kontroluje, czy kamera trzyma kadr - zauważył dziennikarz. - Być może Braun robi sobie już kampanię pod europarlament. Myślę, że on teraz będzie grał na siebie, bo nie ma innej możliwości - powiedział. - Niewykluczone, że chce zagospodarować sobie w Sejmie tę najbardziej skrajną część prawicową. On szantażuje Konfederację, która może teraz wybrać wicemarszałka Boska, ale jeśli straci Brauna, to straci klub poselski - dodał Marcin Kącki.