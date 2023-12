Jedna z pierwszych decyzji Donalda Tuska. Powołał specjalny zespół

W wydanym przez Donalda Tuska zarządzeniu czytamy, że do zadań Międzyresortowego Zespołu ma należeć m.in. "identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego" i "określenie propozycji działań, w tym działań legislacyjnych, związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku". W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortu sprawiedliwości, MSZ, resortu funduszy i polityki regionalnej, KPRM i Rządowego Centrum Legislacji, a także minister ds. europejskich. "Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny" - czytamy w zarządzeniu premiera.

- Rolą tego zespołu będzie koordynowanie różnych działań w zakresie funkcjonowania rządu. Musimy mieć wspólne oddziaływanie i podejście, zwłaszcza do rekomendacji unijnych, orzecznictwa trybunału w Luksemburgu, Strasburgu, odpowiednio przedstawiać nasze stanowiska. Część ze stanowisk, które były przedstawiane w ostatnim czasie, będą musiały ulec modyfikacji. Wiele zastrzeżeń wyrażanych przez trybunały w Luksemburgu i Strasburgu było słusznych - mówił w środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dodał, że "trzeba iść w kierunku naprawy wymiaru sprawiedliwości".

Rząd Donalda Tuska zaprzysiężony

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę przed południem rząd premiera Donalda Tuska. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezes Rady Ministrów, wicepremierzy oraz ministrowie złożyli wobec prezydenta przysięgę. Nowi członkowie Rady Ministrów odebrali z rąk prezydenta akty powołania. Wicepremierami zostali Władysław Kosiniak-Kamysz (nowy szef MON) oraz Krzysztof Gawkowski (minister cyfryzacji). Ministrami-członkami Rady Ministrów zostali Maciej Berek - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jan Grabiec - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych.

Adam Bodnar został ministrem sprawiedliwości, Agnieszka Buczyńska jest ministerką do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Z kolei Borys Budka został szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Marzena Czarnecka została mianowana na urząd ministerki przemysłu, Andrzej Domański jest ministrem finansów, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ministerką rodziny, pracy i polityki społecznej, Paulina Henning-Kloska ministerką klimatu i środowiska, a Krzysztof Hetman odpowiada za resort rozwoju i technologii.

Marcin Kierwiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury, a Katarzyna Kotula ministerką do spraw równości. Izabela Leszczyna kieruje resortem zdrowia, Sławomir Nitras resortem sportu i turystyki, a Barbara Nowacka resortem edukacji. Marzena Okła-Drewnowicz została mianowana na ministerkę do spraw polityki senioralnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na ministerkę funduszy i polityki regionalnej, Czesław Siekierski odpowiadać będzie za resort rolnictwa i rozwoju wsi. W rządzie są jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej oraz Dariusz Wieczorek - minister nauki.