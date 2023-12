Szef gabinetu prezydenta dystansuje się od Kaczyńskiego. "Niech inni bronią tych słów"

Jarosław Kaczyński zaatakował Donalda Tuska po wyborze lidera PO na premiera, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział. Szef gabinetu Andrzeja Dudy stwierdził, że wypowiedź Kaczyńskiego jest nieuzasadniona. Marcin Mastalerek zauważył też, że jak na razie "PiS nie zrozumiało, dlaczego przegrało wybory".

Zobacz wideo Radosław Fogiel: Tusk ponosi odpowiedzialność polityczną za 10 kwietnia

Mastalerek komentuje słowa Kaczyńskiego o Tusku. "Nie jestem rzecznikiem prezesa"

13 grudnia w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Mastalerek wyjaśnił, dlaczego nie zgadza się z oskarżeniami kierowanymi pod adresem Tuska. - Nie znam żadnych dowodów, które pozwalałyby na to, żeby coś takiego powiedzieć. Nie jestem już rzecznikiem PiS, nie jestem rzecznikiem prezesa Kaczyńskiego, więc niech inni podejmują się obrony tych słów - powiedział.

Szef gabinetu prezydenta dodał, że jego zdaniem Tusk rzeczywiście "prowadził proniemiecką politykę", ale on sam nie uważa, że określenie 'proniemiecka polityka' jest pejoratywne. - To po prostu pewna koncepcja polityczna związana z tym, że Niemcy są najsilniejsi w UE. Są środowiska w Polsce, które po prostu uważają, że trzeba być bardzo blisko przy tym państwie i de facto z nim współpracować. To tak, jak ktoś o mnie powiedziałby, że jestem proamerykańskim politykiem. Powiem: tak. Dlatego, że uważam, że sprawy najważniejsze dla Polski, czyli dotyczące bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, zależą od Ameryki, jestem proamerykański. A wydaje mi się, że Donald Tusk jest proniemiecki - stwierdził.

Szef gabinetu Dudy o sytuacji PiS po wyborach: Są jeszcze w szoku

Jak powiedział Mastalerek, nie ma niczego dziwnego w tym, że PiS potrzebuje więcej czasu, aby zrozumieć przyczyny swojej wyborczej porażki. - Żadna partia w tak krótkim czasie tego nie zrobi, nie zrozumie. Są jeszcze w szoku, nie wiedzą, co się stało. Zajmie im to wiele miesięcy, a może lat - podkreślił. Szef gabinetu Dudy zauważył, że Platforma Obywatelska była w podobnej sytuacji.

- Donald Tusk jest premierem tylko i wyłącznie dzięki Szymonowi Hołowni i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Oni swojej szansy nie wykorzystali, żeby politycznie przycisnąć do muru Donalda Tuska, ale Platforma przez osiem lat nie zrozumiała, dlaczego przegrała - stwierdził.