We wtorek po południu Grzegorz Braun chwycił gaśnicę i zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Po tym zdarzeniu poseł został wykluczony z posiedzenia izby i zawieszony w prawach członka klubu Konfederacja. Sprawą zajmuje się również prokuratura.

Szokujący wpis polityka Brauna. Groził wybuchem bomby w Sejmie

Kancelaria Sejmu zapowiedziała ponowną uroczystość zapalenia menory chanukowej w czwartek 14 grudnia o godz. 16:00. Wezmą w niej udział Andrzej Duda, Szymon Hołownia i członkowie Prezydium Sejmu. Na tę informację jeszcze w środę zareagował Jacek Ćwięka, który w tegorocznych wyborach był kandydatem Konfederacji do Senatu. "Jutro o godz. 16:01 w Kancelarii Sejmu wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - napisał w serwisie X. Wpisu co prawda już nie można już zobaczyć, ponieważ konto Ćwięki zostało zawieszone, ale udostępnił go aktywista Dawid Winiarski, który zgłosił sprawę na numer alarmowy.

"Policja dostała w trybie alarmowym zgłoszenie o zagrożeniu terrorystycznym ze strony polityka Konfederacji straszącego bombą w Kancelarii Sejmu. Koniec tolerowania niebezpiecznych zachowań organizacji faszystowskich" - poinformował. "Właśnie skończyła się interwencja policji, która odwiedziła mnie w ciągu kilku minut po zgłoszeniu. Wdrożono procedury alarmowe w związku z zapowiedzią polityka Konfederacji o wybuchu bomby w trakcie jutrzejszych uroczystości w Sejmie" - przekazał później. "O tej godzinie Sejm nie pracuje już, a wrzucanie tego politykom na privie nie miałoby sensu - pozostało 112 i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie szybka i profesjonalna reakcja" - dodał.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany w zamieszczonym na Facebooku nagraniu. - Szczęść Boże. Szanowni państwo, jestem przed komisariatem policji miejskiej w Rzeszowie. Jestem tu, by zgłosić włamanie na moje konto twitterowe. Ktoś się włamał na moje konto i opublikował wpis sugerujący, że w Sejmie wybuchnie bomba. Nie byłem to ja. Ktoś w moim imieniu to opublikował po włamaniu na moje konto - stwierdził Jacek Ćwięka. - Chcę jasno powiedzieć: nie ma z tym nic wspólnego. (...) Sprawa jest bardzo dziwna, wygląda na to, że ktoś chce zniszczyć Konfederację - powiedział.

Gazeta.pl skontaktowała się w tej sprawie z policją. "Potwierdzam, iż pan Jacek Ćwięga złożył w tutejszej jednostce zawiadomienie o włamaniu się na jego konto w serwisie X, natomiast główne postępowanie w sprawie przedmiotowego wpisu prowadzi jednostka właściwa miejscowo tj. KRP II Warszawa" - przekazał nam asp.Andrzej Stebnicki z z KMP w Rzeszowie.

Rzeczniczka: Jacek Ćwięka został wykluczony z partii Brauna

Do zdarzenia odniosła się rzeczniczka Konfederacji. "Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania" - napisała Ewa Zajączkowska-Hernik. Ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej wynika jednak, że Ćwięka kandydował do Sejmu z komitetu Konfederacji jako członek Korony Polskiej.

Przypomnijmy, wcześniej ta sama rzeczniczka mówiła o zachowaniu Grzegorza Brauna, że Konfederacja co prawda potępia tego typu "happeningi", ale poseł jest "artystą, reżyserem i być może jest to jego forma ekspresji"