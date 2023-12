Szczerba o incydencie z gaśnicą: Służby powinny prześwietlić kolegę Brauna

Poseł PO Michał Szczerba podkreślił w czwartkowej "Porannej rozmowie Gazeta.pl", że konsekwencje wobec posła Konfederacji Grzegorza Brauna powinny być "najsurowsze z możliwych". - Absolutne wyeliminowanie z życia publicznego, uważam, że to nie jest kwestia kar dyscyplinarnych, pieniężnych, jakiegoś śmiesznego zawieszenia, które proponuje Konfederacja, co jest żałością - zaznaczył parlamentarzysta.

Zobacz wideo Michał Szczerba w Porannej rozmowie Gazeta.pl

Michał Szczerba o zachowaniu Grzegorza Brauna. Mówi o kompromitacji Konfederacji

- Mamy do czynienia z kolejnym dniem kompromitacji Konfederacji. Jeżeli ktoś mówi, że potępia i jednocześnie zawiesza, ale nie wyklucza, czyli chce, żeby był częścią tego towarzystwa, żeby ta antysemicka gęba Brauna była kojarzona z Konfederacją, bo być może jakaś część elektoratu Konfederacji jest antysemicka, ksenofobiczna, rasistowska, to znaczy, że Konfederacja nie chce opuścić tego człowieka i tego elektoratu - mówił Michał Szczerba. Poseł stwierdził, że Konfederacja "musi wybrać, czy chcą mieć twarz wolnorynkową, skrajnej prawicy, ale jednak utrzymanej w ramach pewnych standardów, czy też chcą mieć twarz Grzegorza Brauna".

- Wybrali na ten moment twarz Grzegorza Brauna. Powinien mieć postawione zarzuty przez prokuratora z urzędu, powinniśmy mu cofnąć immunitet poselski. Mam nadzieję, że każdy niezależny, niezawisły sąd podejmie decyzję i potwierdzi to, że naruszył mir domowy w Sejmie, naruszył konstytucyjne prawa do wolności religijnej oraz tworzył zagrożenie. Bieganie z gaśnicą i używanie jej wobec kobiet, tam też były dzieci, to jest zagrożenie. W ogóle obecność Brauna w tej chwili w ramach parlamentu jest zagrożeniem, bo jest to człowiek nieprzewidywalny i nie wiadomo, przez kogo sterowany - powiedział gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl".

- Jestem generalnie przeciwnikiem spiskowych teorii dziejowych, ale w tej sprawie trzeba się zastanowić. Po to jest nowe kierownictwo służb, żeby prześwietlić kolegę Brauna. To nie było przypadkowe - mówił Michał Szczerba. - Wyjątkowo tego dnia, kiedy cały świat obserwował to, że zmieniła się władza w Polsce na demokratyczną, bardziej europejską, bardziej proukraińską, w tym momencie wszedł do akcji Grzegorz Braun - dodał.

Skandal z udziałem Grzegorza Brauna. Zgasił gaśnicą chanukiję

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Prezydium Sejmu ukarało za to odbierając mu połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całą dietę parlamentarną na pół roku. Szymon Hołownia wykluczył także Grzegorza Brauna z obrad Sejmu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie z urzędu. W środę Konfederacja zawiesiła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. Grzegorz Braun ma także zakaz wystąpień z mównicy Sejmie.