Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry ma polityczne skutki. Patryk Jaki czasowo pokieruje partią

O tym, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest bardzo poważny i w praktyce wyłączy go z działalności publicznej, Gazeta.pl informowała już wcześniej. Problemy zdrowotne są na tyle poważne, że przez co najmniej miesiące były minister sprawiedliwości będzie wyłącznie poświęcał się sprawom swojego zdrowia. Więcej o poważnych problemach zdrowotnych Zbigniewa Ziobry przeczytasz w pierwszej publikacji na ten temat.

Według naszych informacji na spotkaniu z działaczami Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro zakomunikował, że nie będzie mógł przez najbliższy czas kierować partią. Przekazał jednocześnie pełnienie tych obowiązków Patrykowi Jakiemu, posłowi do Parlamentu Europejskiego, do tej pory osobie nr 2 w partii.

- Patryk Jaki ma kierować partią aż do powrotu Zbigniewa Ziobry, co może potrwać długi czas - mówi nam zorientowana osoba. Wedle naszych informacji może to potrwać miesiące.

Suwerenna Polska wprowadziła do aktualnego Sejmu 18 posłów, ma też dwóch europosłów i senatora. Parlamentarzyści tej formacji weszli do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.