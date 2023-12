Antysemityzm monarchisty Brauna. "On serio myśli, że Żydzi mają Polaków na celowniku"

- Taka inwestycja będzie wspaniałym zalegendowaniem w dwóch kwestiach. W kwestii utrzymania tajności, po prostu nikt z nas tam nie wejdzie, bo inwestuje się lotnisko, więc sprawy tajne, wymogi bezpieczeństwa. I dwa - można wlać w ziemię dowolną ilość betonu - mówi Grzegorz Braun. Jest kwiecień 2018 roku. Konfederacja jeszcze nie istnieje, podobnie jak partia Brauna - Konfederacja Korony Polskiej. Ultraprawicowy filmowiec-dokumentalista - jeszcze nie poseł - udziela wywiadu kanałowi eMisjaTV.

Platforma słynie z promowania radykałów. Dalej Braun wyjaśnia: - Zakładam się, że to tam - Stanisławów-Baranów - że to w tej okolicy wytypowano lokalizację alternatywnego bunkra dowodzenia, wybraną, zaakceptowaną przez zieloną i niebieską bezpiekę państwa położonego w Palestynie. Tam mają być przeniesione, dyslokowane, jakieś istotne aktywa militarne i polityczne państwa położonego w Palestynie.

"Państwo położone w Palestynie"

Przekładając na język polski: pod Centralnym Portem Komunikacyjnym w tajemnicy powstaje centrum dowodzenia Izraela. Tylko że Braun nigdy nie wypowiada tego słowa. Konsekwentnie mówi o "państwie położonym w Palestynie". W tym samym wywiadzie filmowiec przyznaje, że zbudował "political fiction", ale opowieść snuje dalej: - Podniosę znak zapytania: czy przypadkiem nie tego typu sprawy sprowadziły tutaj szefów wszystkich służb państwa położonego w Palestynie pod pretekstem Marszu Żywych?

Braun pochodzi z Torunia, ale młodość spędził we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska angażował się w działalność opozycyjną. Z Encyklopedii Solidarności dowiadujemy się, że współorganizował pierwsze akcje Pomarańczowej Alternatywy, za co był kilkukrotnie zatrzymywany. Uczestniczył w strajkach studenckich, współorganizował pikiety i manifestacje ("często jednoosobowe"). Po 1989 roku pracował w kwartalniku "Fronda" i Radiu Opole. Później skupił się na karierze filmowca.

Rozmowa z Lechem Wałęsą

Spod jego ręki wyszło kilka znanych, a na prawicy cenionych produkcji: "Defilada zwycięzców", "Marsz wyzwolicieli", "Towarzysz Generał" czy "Eugenika - w imię postępu". W 2007 roku zrobił film "Plusy dodatnie, plusy ujemne" na temat Lecha Wałęsy i jego kontaktów z peerelowską bezpieką. To z tego filmu pochodzi scena, w której Wałęsa łaje Brauna. - Gdzie pan był, gdy ja walczyłem? Jak pan może coś takiego wymyślić? Hańbą dla pana powinno być to. Nie wiem, czy pan chce coś wyjaśniać, czy coś udowodnić - czy pan był mocniejszy od Wałęsy - mówi do reżysera wzburzony prezydent, a w końcu drze wręczone przez Brauna dokumenty. - Hańbą dla mnie i dla pana jest, że pan śmie zapytać mnie o coś takiego - mówi.

Po 10 kwietnia 2010 roku Braun w prawicowych mediach często zabiera głos w sprawie katastrofy smoleńskiej ("zamachu warszawsko-smoleńskiego"). W 2012 roku Braun został zatrzymany przez policję po tym, jak wdarł się na Powązki. Chciał udokumentować ekshumację jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej.

- Braun po katastrofie smoleńskiej odkrył, że po wpłynięciu na wody teoriospiskowców nagle ma spotkania, wykłady, jakieś pieniądze z YouTube'a. Jest oglądany, słuchany - mówił latem w wywiadzie dla Gazeta.pl Przemysław Witkowski, badacz radykalizmów i skrajnej prawicy.

Kościół, szkoła, strzelnica

Po wyborach samorządowych w 2014 roku, Braun wdarł się do Państwowej Komisji Wyborczej. Interweniowała policja. W 2015 r. Braun wystartował w wyborach na prezydenta. W kampanii kandydat próbował uświadamiać Polaków, że żyją "w kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym". Swój program Braun przedstawił w krótkim haśle: Kościół, szkoła, strzelnica. Upominał się o koronację Jezusa Chrystusa na króla Polski. - Nie wierzę w demokrację, bo jej fasadą rządzą mafie, służby i loże. Jestem monarchistą, bo cenię wolność i szanuję tradycję - mówił w swoim spocie. W wyborach uzyskał 0,83 proc. głosów.

Na jednym ze spotkań już po wyborach Braun opowiadał, jak w Polsce zaprowadzić monarchię. Bo tylko w monarchii możliwa jest intronizacja Chrystusa. - Wizja jest taka, że pod koniec trzeciej wojny światowej z jakiegoś bunkra w rejonie Doliny Chochołowskiej rusza kolumna wozów opancerzonych w kierunku Krakowa. Komandosi - jak w amerykańskim filmie "Helikopter w ogniu" - mają noktowizory i karabiny. Wcześniej musieliby modlić się przykładnie, chodzić do szkoły i na strzelnicę. I wjeżdżają na Wawel, bo władza upadła. Pytanie, czy biskup jest już gotowy, czy trzeba go wyciągnąć do krypty św. Leonarda. Komandosi muszą zapukać do furty. I następuje koronacja - Kazimierza Odnowiciela III - mówił Braun (cytat za "Gazetą Wyborczą").

"Coś w niego wstępuje"

O Braunie rozmawiamy z Krzysztofem Łukszą, który w przeszłości był związany ze środowiskiem Konfederacji i współpracował ze skrajnie prawicowym kanałem wRealu24. Dzisiaj jest niezależnym publicystą. Na ten fragment sceny politycznej spogląda krytycznym okiem. - Poznałem Brauna osobiście. On ma dwa oblicza, potrafi być naprawdę ujmujący. Ale gdy pojawia się jakikolwiek temat powiązany z ideologią, polityką albo religią, coś w niego wstępuje. Niemal widać szaleństwo w oczach. Można to zresztą zauważyć na nagraniach i zdjęciach z wtorkowego zdarzenia w Sejmie - mówi nam Łuksza.

Publicysta wspomina, jak w 2018 roku Braun pojawił się na Targach Wydawców Katolickich. - Był niesamowicie miły i otwarty, chętnie rozmawiał z ludźmi "ze swojej parafii", uśmiechał się. W pewnym momencie ktoś mu szepnął, że na jednym ze stoisk są jakieś wydawnictwa protestanckie. Braun zmienił się jak rażony piorunem. Pobiegł do tego stoiska i zrobił awanturę, że jak tak mogą heretyckie wydawnictwa być na targach. Zrobił burdę, nawet poszedł do organizatorów - opowiada.

W 2019 roku Braun wystartował w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska. W głosowaniu uzyskał niemal 12 procent głosów, co dało mu 2 miejsce. Nieco gorszy wynik - 9 proc. - uzyskał dwa lata później w wyborach na prezydenta Rzeszowa.

To Braun w 2018 roku założył Fundację Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Sygnatariusze Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej poddają swoje życie prywatne i publiczne "panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece Jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej". W tekście podkreślono, że ich władza jest pojmowana "całkowicie realnie, bynajmniej nie tylko symbolicznie". "Upominamy się o jawność i praworządność w życiu publicznym - przeciwko tajnej władzy politycznych mafii, służb i lóż" - czytamy.

- Antysemityzm Brauna jest wielowektorowy. On serio myśli, że Żydzi mają Polaków na celowniku. Jest przekonany, że skoro Izraelczycy mają trudną sytuację na Bliskim Wschodzie, to chcą powrócić do Europy, a Polaków chcą sobie podporządkować. Z drugiej strony Braun utrzymywał kontakty z innym antysemitą, Tomaszem Gryguciem, który występuje w sieci jako Pan Nikt. Wyjątkowo toksyczna postać, człowiek, który dziwił się w jednym z nagrań, że Rosja jeszcze nie uderzyła w Kijów bombą atomową. Myślę, że poseł Konfederacji przejął część jego poglądów - mówi Łuksza.

Fałszywa pandemia i chipy w szczepionkach

Paliwem dla Brauna stała się pandemia koronawirusa - według Brauna dzieło światowego spisku. Łuksza wspomina, jak w jednym z wywiadów, które przeprowadził z politykiem, ten sugerował, że w szczepionkach przeciwko COVID-19 znajdują się chipy. - To mnie zszokowało i uznałem, że więcej z nim nie będę przeprowadzał wywiadów - mówi.

W Sejmie Braun wielokrotnie promował książkę pt. "Fałszywa pandemia". Zasłynął też licznymi kontrolami poselskimi w tej sprawie. Bywało, że ich trakcie zachowywał się agresywnie. - Zgaszenie gaśnicą świec chanukowych jest naturalną konsekwencją bezkarności Brauna. Wcześniej nikt go nie niepokoił, gdy robił awantury w trakcie swoich pseudointerwencji albo gdy wynosił choinkę z sądu. Skoro do tej pory nic mu nie zrobili, to czemu miałby się powstrzymywać? - ocenia Krzysztof Łuksza.

Konfederacja zawiesiła w środę Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. To kara za wtorkowy incydent, kiedy Braun - używając gaśnicy proszkowej - zgasił zapalone w Sejmie świecie chanukowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Brauna. Po incydencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z posiedzenia izby. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Braun był wielokrotnie karany w poprzedniej kadencji Sejmu, głównie za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z COVID-19. Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, suma nałożonych kar wyniosła ponad 270 tys. zł.