Między pięknymi słowami Andrzej Duda i Donald Tusk zapowiedzieli ostre starcie

- Konfrontacja? Będzie i zaraz ją zobaczymy - mówi osoba z otoczenia prezydenta. Jest to jasne jak słońce. Zapowiedź można było usłyszeć w Pałacu Prezydenckim podczas podniosłej uroczystości zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska od 34 lat jest wolna.

Premier Donald Tusk, że 15 października Polacy powiedzieli światu: "jeszcze Polska nie zginęła".

Zobacz wideo

Wedle prezydenta polskie sprawy mają się "bardzo dobrze".

Wedle Tuska 15 października jest jak powstanie "Solidarności" w 1980 r. i pokonanie komuny w wyborach 1989 r.

Zacytujmy kluczowe słowa Andrzeja Dudy i Donalda Tuska.

Andrzej Duda: - Ja uważam, że polskie sprawy są dzisiaj w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście są obszary, gdzie mogłyby być w lepszej. Mam nadzieję, że uda się państwu w tych obszarach, gdzie mogłyby być lepsze, tę sytuację poprawić.

Donald Tusk: - To jest oczywiste: dobro ojczyzny i pomyślność obywateli, ale chcę też powiedzieć, że wierność postanowieniom konstytucji to będzie znak firmowy tej ekipy, tego nowego rządu. W ostatnich dniach wszyscy czujemy tak, jakby wróciła moda na słowo "konstytucja". Naszym wspólnym zadaniem jest, żeby to była moda nie na słowa, tylko moda na konstytucję. Ta moda nie minie do ostatnich dni naszych rządów, mogę to panu prezydentowi przyrzec.

Zwróćmy uwagę na niepozorne "ale" w zdaniu wypowiedzianym przez premiera. Dlaczego? Otóż Donald Tusk, wracając do polityki krajowej, wygłosił przemówienie, w którym stwierdził: to, co jest przed "ale", jest nieistotne, a ważne jest tylko to, co po "ale". Zdanie Tuska z Pałacu należy czytać więc tak: dobro ojczyzny i pomyślność obywateli to stwierdzenia ogólne, a najważniejsze jest przestrzeganie konstytucji, bo to konstytucja praktycznie wskazuje dobro ojczyzny i pomyślność obywateli.

Dla Tuska Duda jest i będzie przeszkodą. A ponadto, aby myśleć o wygranej w wyborach prezydenckich nowy obóz rządzący będzie pokazał, że Pałac Prezydencki trzeba odbić. Starcie jest dwóch obozów jest nieuchronne. Nawet jeśli dziś padają wzniosłe słowa o woli propaństwowej współpracy.

Praktyka kohabitacji między Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim to była konfrontacja. Premier w swojej woli zwalczania obozu PiS i rozliczeniach jeszcze się wyostrzył. Prezydent doskonale pamięta, jak wyglądała ciągła batalia Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego, więc szykuje się na starcie.

Ponadto szefem MSZ jest Radosław Sikorski - polityk wobec nieżyjącego prezydenta, a także wobec urzędującego bardzo bojowy.

Z kolei w Pałacu Prezydenckim osobą nr 2 jest szef gabinetu prezydenta - Marcin Mastalerek, którego można by nazwać "wiceprezydentem". Na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że lepiej gdy obok Dudy jest "twardy zawodnik" - a tak właśnie mówią w centrali PiS o Mastalerku - gotowy do konfrontacji niż ktoś lubiany na Nowogrodzkiej, ale miększy. Dzisiejszy szef gabinetu prezydenta był zwolennikiem twardej linii prezydenta wobec PiS-u, za co go prezes PiS-u wręcz nie znosi i wini o prezydenckie weta, a teraz będzie zapewne kreował dużo twardszą wobec władzy Donalda Tuska.

Nie tak dawno Mastalerek mówił we "Wprost": - Prezydent Duda pamięta, jak wyglądała kohabitacja między prezydentem Lechem Kaczyńskim a premierem Donaldem Tuskiem. Był wtedy ministrem prezydenckim i wie, w jaki sposób zachowywał się ówczesny premier. Prezydent niedawno mówił o tym, że ma nadzieję, że Donald Tusk się zmienił.

Donald Tusk faktycznie się nieco zmienił. Teraz na serio - a nie tak jak podczas swoich pierwszych rządów w latach 2007-14 - chce rozliczać rządy PiS. W kampanii Tusk obiecywał postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu - na to nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym, ale intencję na pewno ma szczerą. Dudę i Tuska łączy zresztą wzajemna silna niechęć.

Już w kampanii wyborczej prezydent się de facto szykował na perspektywę, że Donald Tusk przejmie władzę. Duda wymusił na Prawie i Sprawiedliwości uchwalenie ustawy przyznającej głowie państwa uprawnienia w polityce w ramach Unii Europejskiej, w tym przy obsadzie stanowisk w UE, wypracowywaniu stanowisk na szczyty i reprezentowania państwa na nich. - To będzie pole konfrontacji. Prezydent na pewno będzie się powoływał na tę ustawę, chcąc mieć wpływ na politykę w UE, a Donald Tusk może ją zwyczajnie ignorować - przewiduje nasz rozmówca z Kancelarii Prezydenta.