Beata szydło nagrała wideo dla Donalda Tuska: "Odwagi, Panie premierze"

Beata Szydło chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno była premierka oburzona była uwagami społeczności portalu X, które określiła jako atak "grupy kłamliwych trolli". Teraz po udzieleniu wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska i zaprzysiężeniu go jako premiera podzieliła się swoimi przemyśleniami i uwagami dla lidera Platformy Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk rozmawiał z Januszem Kowalskim. Mamy nagranie

Była premierka o "czarnym dniu polskiego parlamentaryzmu". Internauci bezlitośni

We wtorek (12 grudnia) Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Radość polityków dotychczasowej opozycji nie trwała długo. Wydarzenie to skutecznie przyćmił incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych. Beata Szydło w mediach społecznościowych stwierdziła, że 12 grudnia był "czarnym dniem polskiego parlamentaryzmu". "Najpierw Donald Tusk opierający część swojego exposé na wywodach samobójcy, potem prowokacyjny wybryk Grzegorza Brauna, a do tego wszystkiego coraz bardziej nerwowy, niepanujący nad sytuacją, wygrażający posłom Szymon Hołownia, który opuścił kluczowe obrady, żeby brylować na antenie TVN24. Hołownia zachwyca się oglądalnością, ale niech się zastanowi, co widzą Polacy patrzący na wydarzenia w Sejmie" - napisała była premier na platformie X.

O odpowiedź na ten wpis pokusił się lider Agrounii, Michał Kołodziejczak. "Powiem po chłopsku, na pewno pani zrozumie: Polacy widzą, jak jesteście orani, bronowani i włóczeni" - zaczął. "Wasz komisarz Janusz Wojciechowski jest zwolennikiem upraw bezorkowych, ale dla niego też będzie oranie, bronowanie i włóczenie. Częściowo to nawet ma pani racje. To czarny dzień dla Polaków takich jak pani - perfidnie wykorzystujących ciężko pracujących ludzi, którzy nabierają się na PiSowski pseudopatriotyzm" - dodał poseł KO.

Beata Szydło nagrała wiadomość dla Tuska: Życzę odwagi

Zaledwie kilkanaście godzin później również w mediach społecznościowych Beata Szydło wystosowała specjalną wiadomość do Donalda Tuska. "Premierze, życzę odwagi w walce o polskie interesy w Brukseli" - napisała. Do wpisu dołączyła nagranie. - W Brukseli rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Politycy będą rozmawiać o współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich, następnie będzie realizowany normalny program Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentował po raz pierwszy w nowej roli po ostatnich wyborach Donald Tusk. Warto przypomnieć panu premierowi, że siedząc przy stole obrad w Brukseli, należy zawsze reprezentować interes Polski i Polaków - powiedziała była premierka.

W dalszej części nagrania Szydło stwierdziła, że nie należy ulegać wpływom, tylko dlatego, że "tak robią przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich". - A więc czekamy na decyzję Donalda Tuska, jak będzie reprezentował nasz kraj, naszą ojczyznę na posiedzeniach Rady Europejskiej. Tutaj właśnie jest wielki sprawdzian. Wiem, że będzie tutaj mile witany przez swoich niemieckich, i nie tylko, kolegów, ale to naprawdę nie wystarczy. Odwagi, panie premierze - podsumowała.