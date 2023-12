Donald Tusk w Brukseli o "obsesji na punkcie Rosji". "Miałem rację"

- Polska wróciła do Europy. Dla mnie to najważniejsza chwila w życiu politycznym. To nie było łatwe, jak państwo wiecie - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli Donald Tusk. - Może pamiętacie, że jako przewodniczący Rady Europejskiej miałem konkretną reputację, rzekomo miałem obsesję na punkcie Rosji. Wolałbym nie mieć racji, ale ją miałem - dodał.

Donald Tusk: Nie jestem w stanie pogodzić się z apatią, zmęczeniem Ukrainą

Tusk podkreślił, że najważniejszą rzeczą dla Europy jest "wspieranie Ukrainy". - Nie jestem w stanie pogodzić się z jakiegokolwiek rodzaju nastrojem apatii, zmęczeniem Ukrainą. To dla mnie nie do przyjęcia. Mówimy nie tylko o Ukrainie, wojnie, rosyjskiej agresji, ale o naszej przyszłości. Nie mam co do tego wątpliwości - podkreślił.

Premiera dziennikarze dopytywali, w jaki sposób zamierza wspierać Ukrainę. - Nie jestem aż tak potężny, jak chciałbym być. Będę zaczynał od rozmów, tłumaczeń, to nic nowego. To rutynowa, codzienna praca. Nie ma perspektyw na cud. To, czego potrzebujemy, to wzmocnienie przekonania, że Ukraina może wygrać tę wojnę, że my możemy wygrać tę konfrontację - powiedział.

Szczyt w Brukseli. Nieoficjalnie: W czwartek może pojawić się Zełenski

W środę po południu w Brukseli rozpoczął się szczyt Unia - Bałkany Zachodnie. W czwartek, na unijnym szczycie, może pojawić prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale jest oczekiwanie, że przyleci do belgijskiej stolicy w drodze powrotnej z USA.

10 miliardów euro - tyle ma odblokować Węgrom Komisja Europejska po potwierdzeniu wczoraj zmian w reformie sądownictwa. To tylko połowa zamrożonych pieniędzy w związku z zarzutami o łamanie zasad praworządności. Węgry mają też zablokowany dostęp do unijnego funduszu, ale w ramach poprawione krajowego plany otrzymają pierwszą transzę, niecały miliard na projekty energetyczne w najbliższych tygodniach. Z Budapesztu płyną jednak sygnały, że dopiero po odblokowaniu wszystkich pieniędzy jest możliwe zniesienie weta w sprawie pakietu finansowego dla Kijowa. A co do zgody na rozpoczęcie negocjacji Unii z Ukrainą Węgry do tej pory mówiły, że to czerwona linia, nie do przekroczenia. Viktor Orban uważa, że Ukraina nie jest do gotowa do akcesji i że potrzebna najpierw strategiczna dyskusja w Unii na temat rozszerzenia. Od kilku tygodni europejscy politycy zabiegali o zmianę stanowiska - Viktor Orban był przyjmowany na salonach, na przykład w Paryżu przez prezydenta Francji, albo sam przyjmował gości, jak przewodniczącego Rady Europejskiej. Dzwonił do niego premier Hiszpanii, kierującej teraz pracami Unii. Wszystko po to, by szczyt nie zakończył się fiaskiem.

Zgoda na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą wiąże się z dzisiejszym szczytem unijno-bałkańskim, bowiem premier Węgier zgłosił postulat, poparty zresztą między innymi przez Austrię i Grecję, by Unia przychylniejszym okiem spojrzała na Bośnię i Hercegowinę i też zgodziła się na start rokowań. W projekcie wniosków przygotowanym na szczyt jest zdanie, że Rada Europejska jest gotowa je rozpocząć po wypełnieniu "niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa".