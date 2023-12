Zbiórki pieniędzy dla Grzegorza Brauna. Zrzutka.pl wydała oświadczenie

Grzegorz Braun mierzy się z konsekwencjami incydentu z gaśnicą i to nie tylko wewnątrz własnej partii. Mentzen 13 grudnia przekazał, że poseł został zawieszony w klubie Konfederacji. Wcześniej ukarało go Prezydium Sejmu, odbierając dietę i uposażenie. Aby mu to finansowo zrekompensować, założono internetowe zbiórki. Zostały one jednak zablokowane przez serwis, na którym je umieszczono.

