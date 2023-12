Nowy rząd oczami "Wiadomości". Zmanipulowano exposé Donalda Tuska

We wtorek (12 grudnia) Sejm wybrał nowego premiera. Na czele rządu stanie Donald Tusk. Tego dnia wiele osób wyczekiwało także wieczornego wydania "Wiadomości". Miało być one w końcu ostatnim z udziałem Danuty Holeckiej, która stała się twarzą wprowadzonej w mediach publicznych przez PiS "dobrej zmiany". Tymczasem główny serwis informacyjny TVP pokazał, że z ich strony nie padło jeszcze ostatnie słowo. O 19:30 wyemitowano program.

"Wiadomości" TVP powitały nowy rząd. Na swój sposób

Wtorkowe "Wiadomości" zamiast Danuty Holeckiej poprowadziła Edyta Lewandowska. Widzowie mogli zobaczyć sześć materiałów i niemal wszystkie dotyczyły Prezesa Rady Ministrów. Exposé Donalda Tuska było wyjściem do krytyki nowego rządu. Jeszcze kilka tygodni temu internauci żartowali, że TVP wykorzysta fakt zaprzysiężenia nowego rządu 13 grudnia. Teraz stało się to faktem i przekręcono nazwę koalicji - z "Koalicji 15 października" na "Koalicję 13 grudnia". Ten zabieg ma dać widzom jednoznaczne skojarzenie z wybuchem stanu wojennego. Mówiono również o rzekomych różnicach wśród członków koalicji, takich jak prawo do aborcji czy kwota wolna od podatku.

W gorzkich słowach oceniono przedstawionych przez premiera przyszłych ministrów i ministerki. Radosław Sikorski, idąc sejmowym korytarzem miał szturchnąć reportera TVP. - Tak zachowuje się oxfordzki dyplomata, który regularnie kompromituje się przed światem - skomentował lektor. Uderzono też w Szymona Hołownie, który zdaniem autorów materiałów rolą marszałka toruje sobie drogę do Pałacu Prezydenckiego.

"100 konkretów coraz mniej konkretne" - padło w kolejnym materiale. Nie zabrakło przy tym powtarzanego często cytatu Jacka Rostowskiego z 2015 roku - "pieniędzy nie ma i nie będzie". Tym samym zasugerowano, że nowy rząd już szykuje "ucieczkę od obietnic wyborczych". Powiązano również exposé Tuska z ruchem ośmiu gwiazdek, choć jego twórcy wielokrotnie zapewniali o apolityczności. "Osiem gwiazdek i ich rozwinięcie to hasło nowej większości, pod którym szła po władzę" - słyszymy.

Donald Tusk wprowadził, pośrednio rzecz biorąc te osiem gwiazdek do słownictwa polityki, rówież jeśli chodzi o wystąpienia publiczne jego zwolenników

- zacytowano prof. Henryka Domańskiego.

Wśród wypowiadających się dla "Wiadomości" ekspertów nie zabrakło także innych stałych bywalców TVP. Był i Adrian Stankiewicz, i Tomasz Sakiewicz. Natomiast na temat mediów wypowiadała się Joanna Lichocka. Przytoczono także słowa Jarosława Kaczyńskiego, który po exposé Tuska stwierdził, że premierowi chodzi tylko o "zemstę i oszukanie społeczeństwa".

TVP apeluje o obronę mediów publicznych

Jeszcze w czasie kampanii wyborczej politycy nowej większości mówili jasno: w mediach publicznych muszą nastąpić zmiany. Donald Tusk nazywa to dosadniej, bo "sprzątaniem". Wiadomo już, że obecny prezes stacji pożegna się ze stanowiskiem. Podobnie szef "Wiadomości". Tymczasem w telewizji publicznej trwa kampania przeciwko szykowanym przez rząd zmianom. - Bartłomiej Sienkiewicz ma przystąpić do pracy już od jutra. Tymczasem wszystkie zapowiadane pozaustrojowe próby zamachu na media publiczne są nielegalne - mówiła Edyta Lewandowska.

- To jeden z najbardziej zaufanych ludzi w ekipie Donalda Tuska, były oficer Urzędu Ochrony Państwa i były szef resortu spraw wewnętrznych - przedstawiono na wstępie nowego ministra kultury, Bartłomieja Sienkiewicza. Następnie Sakiewicz ostrzegał o "użyciu siły" i "wariancie białoruskim". Mówiono również o "powrocie do PRL". Wielokrotnie powtórzono, że nowy rząd planuje "nielegalne" zmiany. Jako potwierdzenie tych tez pokazano decyzję premiera o tym, jakie media otrzymają akredytację na szczyt w Brukseli.