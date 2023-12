Jest wniosek o odwołanie szefów pięciu służb. Chodzi m.in. o ABW i CBA

Informację w tej sprawie przekazało Radio ZET. - Sejmowa komisja ds. służb specjalnych otrzymała do zaopiniowania wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów wszystkich pięciu służb specjalnych - przekazał cytowany przez rozgłośnię Michał Gramatyka, przewodniczący komisji. Radio ZET podało następnie, że "sejmowa speckomisja pozytywnie zaopiniowała dymisje szefów pięciu służb specjalnych".

REKLAMA

Zobacz wideo Detonacja ładunku, które ABW znalazła przy osobach podejrzanych o przygotowywanie ataków na muzułmanów

Donald Tusk zawnioskował o odwołanie szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Obecnymi szefami wspomnianych służb są: płk Bartosz Jarmuszkiewicz (Agencja Wywiadu), płk Krzysztof Wacławek (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), gen. bryg. Marek Łapiński (Służba Wywiadu Wojskowego), gen. bryg. Maciej Szpanowski (Służba Kontrwywiadu Wojskowego), Andrzej Stróżny (Centralne Biuro Antykorupcyjne).

Andrzej Duda powołał rząd Donalda Tuska

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę rząd premiera Donalda Tuska. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezes Rady Ministrów, wicepremierzy oraz ministrowie złożyli wobec prezydenta przysięgę. Nowi członkowie Rady Ministrów odebrali z rąk prezydenta akty powołania.

Wicepremierami będą Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. Pierwszy będzie także ministrem obrony narodowej, a drugi ministrem cyfryzacji. Ministrami-członkami Rady Ministrów zostali Maciej Berek - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jan Grabiec - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych. Adam Bodnar został ministrem sprawiedliwości, Agnieszka Buczyńska będzie ministrem do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Z kolei Borys Budka został szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Marzena Czarnecka została mianowana na urząd ministra przemysłu, Andrzej Domański będzie ministrem finansów, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, Paulina Henning-Kloska ministrem klimatu i środowiska, a Krzysztof Hetman odpowiadać będzie za resort rozwoju i technologii. Marcin Kierwiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury, a Katarzyna Kotula ministrem do spraw równości. Izabela Leszczyna będzie kierować resortem zdrowia, Sławomir Nitras resortem sportu i turystyki, a Barbara Nowacka resortem edukacji. Marzena Okła-Drewnowicz została mianowana na ministra do spraw polityki senioralnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na ministra funduszy i polityki regionalnej, Czesław Siekierski odpowiadać będzie za resort rolnictwa i rozwoju wsi. W rządzie są jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej oraz Dariusz Wieczorek - minister nauki.