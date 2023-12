Grzegorz Braun zawieszony w klubie Konfederacji. Mentzen: Nie damy się szantażować

"Na posiedzeniu klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie" - przekazał na portalu X Sławomir Mentzen. Jak dodał, "klub wnioskowane kary nałożył".

REKLAMA

"O tym, kto będzie członkiem naszego klubu będzie decydował wyłącznie klub Konfederacji. Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka" - przekazał Mentzen.

Zobacz wideo Donald Tusk rozmawiał z Januszem Kowalskim. Mamy nagranie

Konfederacja bez przedstawiciela w prezydium? Hołownia komentuje

Kancelaria Sejmu skierowała do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna z Konfederacji. Poseł we wtorek południu zgasił gaśnicą ustawione w holu Sejmu świece chanukowe. Do skandalicznego zachowania polityka odniósł się w środę Szymon Hołownia. Marszałek był pytany o miejsce przedstawiciela Konfederacji w prezydium Sejmu w kontekście zachowania Brauna. - Mam wyrobione zdanie, nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną, natomiast jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w prezydium Sejmu - powiedział. Wcześniej Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka. - Ich (Konfederacji - red.) decyzja powinna być absolutnie jasna, klarowna - dodał marszałek.