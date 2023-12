Janusz Korwin-Mikke rusza z nową partią. Zdradził już postulaty. "Kotlety schabowe, a nie świerszcze"

Nowy projekt polityczny z Januszem Korwin-Mikkem współtworzą publicysta Stanisław Michalkiewicz i były europoseł Kongresu Nowej Prawicy Robert Iwaszkiewicz. Korwin-Mikke nie zdradził na środowym briefingu prasowym nazwy nowego ugrupowania, tłumacząc, że partia jeszcze nie została zarejestrowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Fogiel: W Sejmie nie chodzi o to, by walczyć o wysoką oglądalność

- Musimy żyć w normalnym świecie, świat budowany przez maniaków z Brukseli to nie jest świat normalny. Normalny świat to taki, w którym jemy kotlety schabowe, a nie świerszcze. Normalny świat to świat, w którym energię produkuje ten, kto robi ją najtaniej, a nie ten, kto się podoba politykom - przekonywał Janusz Korwin-Mikke.

W listopadzie polityk przekonywał w rozmowie z Danielem Drobem z Gazeta.pl, że chęć wstąpienia do nowego ugrupowania zadeklarowało już ponad 300 osób. - Przede wszystkim nastawiamy się na Unię Europejską, przeciwko eurosocjalizmowi - mówił nam kilka tygodni temu Korwin-Mikke, a dopytywany o zarys programowy, dodawał, że chodzi o "walkę z faszyzmem, socjalizmem i podobnymi".

Janusz Korwin-Mikke zakłada nową partię. Na czele poprzedniej stoi Sławomir Mentzen

81-letni polityk do października ubiegłego roku był prezesem partii KORWiN. Ustąpił z tego stanowiska, a jego następcą został Sławomir Mentzen. Ugrupowanie zmieniło też nazwę, obecnie to Nowa Nadzieja. W tegorocznych wyborach parlamentarnych Janusz Korwin-Mikke kandydował z "jedynki" Konfederacji w okręgu podwarszawskim, nie zdobył jednak mandatu.

Krótko po wyborach został wykluczony z Rady Liderów Konfederacji w związku z wypowiedziami na temat pedofilii, zawieszono go też w prawach członka ugrupowania. Pod koniec października Sławomir Mentzen przekazał, że Janusz Korwin-Mikke nie będzie już kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach.