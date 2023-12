Wojewoda chce uniknąć "dyshonoru". W pilnym trybie podał się do dymisji. Powód? Tusk

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podał się do dymisji. Zwrócił się do Mateusza Morawieckiego z żądaniem pilnego przyjęcia rezygnacji. Jak wyjaśnił, zrobił to, ponieważ Donald Tusk został premierem. "Obiecałem i dotrzymałem słowa" - podkreślił.

Wojewoda mazowiecki zrezygnował przez Tuska. "Zaprzeczenie podstaw dobrego rządu"

13 grudnia Tobiasz Bocheński napisał na portalu X, że zażądał przyjęcia dymisji, którą złożył na ręce Mateusza Morawieckiego 13 listopada. Zaznaczył, że gdy obejmował funkcję wojewody mazowieckiego, "kierował się troską o przyszłość naszej Ojczyzny oraz poczuciem dobra wspólnego". Jego zdaniem przekonań oraz kariery politycznej Donalda Tuska nie można pogodzić z realizacją tych wartości.

"Pańskie poglądy, działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające Panu wartości, stanowią zaprzeczenie wszystkiego, co winno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego" - stwierdził.

Tobiasz Bocheński tłumaczy powody dymisji. Nie chce być kojarzony z Tuskiem

Tobiasz Bocheński zaznaczył, że nie wyobraża sobie współpracy z Tuskiem i nie chce, aby ktokolwiek kojarzył go z nowym premierem. "Każda chwila bycia instytucjonalnie kojarzonym z takim premierem jak Pan jest dla mnie dyshonorem" - poinformował.

Tryb odwoływania wojewodów reguluje artykuł 6. ustawy o administracji rządowej w województwie. "Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej" - czytamy w ustawie.