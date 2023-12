Prezes TVP zaprasza pracowników na opłatek. Nieoficjalnie: Wcześniej straci pracę

"Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Pracowników i Współpracowników na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia o godz.11:00 w holu budynku B" - taką wiadomość, jak podaje nieoficjalnie Wp.pl, miał wysłać w środę po godz. 10 prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu pożegna się ze swoją funkcją. - Myśli trzeźwo i wie, że nowa władza usunie go ze stanowiska prezesa TVP - mówił przed kilkoma dniami w rozmowie z dziennikarzem Gazeta.pl pracownik TVP znający Mateusza Matyszkowicza. "Widać prezes to człowiek wielkiej wiary" - komentowali rozmówcy Wp.pl.

Mateusz Matyszkowicz straci fotel prezesa TVP. Jeszcze zaprasza na opłatek

- Po utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godzin, żeby telewizja PiS-owska zamieniła się w publiczną. Trzymajcie mnie za słowo. Nie będę ujawniał szczegółów recepty, jaką przygotowaliśmy. Nie będziemy potrzebowali ustawy, nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy mechanizmy prawne - zapowiadał premier Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej.

Z nieoficjalnych medialnych doniesień wynika, że szefem "Wiadomości" ma być wieloletni reporter "Faktów" TVN Paweł Płuska. Na kierowniczym stanowisku (najprawdopodobniej dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej lub prezesa TVP) ma znaleźć się były wicedyrektor TVP Info w latach 2011-2015 Tomasz Sygut. Za rekrutację nowych dziennikarzy ma odpowiadać natomiast były wydawca "Wiadomości" Grzegorz Sajór.