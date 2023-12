Zbiórka dla Brauna wznowiona. "Pieniążki lecą na nieistniejącą organizację?"

Grzegorz Braun ugasił chanukowe świece podczas żydowskiego święta obchodzonego w Sejmie niemal co roku. Spotkało się to z szeroką krytyką, ale pomimo tego została utworzona zbiórka pieniędzy, której celem było wsparcie "działalności posła Grzegorza Brauna"oraz zebranie "funduszy na pomoc prawną w postępowaniu, jakie zostanie wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez Hołownię do prokuratury". Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie posła, a wiele wskazuje na to, że do instytucji wpłynęło kolejne zawiadomienie dotyczące organizatorki zbiórki.

Zbiórka pieniędzy dla Grzegorza Brauna. Dziennikarz złożył zawiadomienie do prokuratury

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich przekazał, że założycielką zbiórki pieniędzy jest radczyni prawna Anna Kubala. Dziennikarz Kuba Wróblewski poinformował, że złożył przeciwko kobiecie zawiadomienie do prokuratury. "W opisie zbiórki Pani Anna zawarła informację, że zebrana nadwyżka (czyli cała kwota powyżej 50 tysięcy złotych, bo taki był cel zbiórki) zostanie przekazana na działalność fundacji FIAT IUSTITIA. Problem w tym, że takiej fundacji nigdzie nie ma zarejestrowanej. Zachodzi więc wątpliwość, czy nie złamano Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych" - przekazał dziennikarz.

Radczyni Anna Kubala ma być znana ze swojej działalności w sieci. Organizacja poinformowała w lutym, że kobieta "wzięła udział w skrajnie nienawistnym patostreamie, w którym przestępca Marek Majcher i inni członkowie prorosyjskich faszystów z 'Kamractwa' propagowali nienawiść wobec osób pochodzenia ukraińskiego". W związku ze sprawą zawiadomiono Krajową Izbę Radców Prawnych.

Zbiórka pieniędzy wzbudziła podejrzenia i została wznowiona. "Ktoś kojarzy tę fundację?"

"Mili państwo, wszyscy się tutaj ekscytują zrzutką na uciemiężonego posła Brauna, a ja mam pytanie, co to jest za Fundacja 'FIAT IUSTITIA'? Ktoś kojarzy te fundacje, jej działalność? Numer KRS? Tam ma popłynąć nadwyżka - teraz już ponad 20 tysięcy złotych - napisała Blanka Aleksowska. Dziennikarka zwróciła uwagę na stronę internetową fundacji, której cele opisano w czasie przyszłym. W sekcji "jak działamy?" można przeczytać, że "będą prowadzone różnego rodzaju uświadamiające obywatela kursy" z zakresu prawa. Facebookowy profil miał zostać utworzony miesiąc temu. "To istnieje? Czy pieniążki lecą na nieistniejącą organizację?" - zapytała dziennikarka.

Zbiórki zostały zablokowane przez serwis zrzutka.pl, a pieniądze zwrócono internautom. "Nasze wspólne działania doprowadziły do zablokowania zrzutek zorganizowanych przez radcę Annę Kubalę i Adama Kanię, asystenta Brauna" - napisał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Kilka godzin później Anna Kubala dodała wpis informujący, że zbiórka pieniędzy jest kontynuowana poprzez Fundację Osuchowa. "Można dalej wpłacać" - napisała radczyni prawna. Stan nowo powstałej zrzutki na godzinę 12:15 wynosiła ponad 100 tysięcy złotych.