Bosak straci fotel wicemarszałka? Szymon Hołownia o skandalicznym zachowaniu Brauna

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk - używając gaśnicy proszkowej - zgasił zapalone w Sejmie świecie chanukowe. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z posiedzenia izby. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Klub Konfederacji potępił zachowanie parlamentarzysty, nie podjął jeszcze decyzji dotyczących wyciągnięcia wobec niego konsekwencji.

Szymon Hołownia opowiada się za tym, by Konfederacja straciła swojego wicemarszałka (jest nim Krzysztof Bosak), jeśli Grzegorz Braun pozostanie członkiem klubu tego ugrupowania. - Z tego, co wiem od marszałka Bosaka, narady Konfederacji będą jeszcze dziś trwały, cały czas konsultują się, rozmawiają ze sobą. Moje zdanie jest takie, że jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w Prezydium Sejmu - mówił w środę w Sejmie marszałek Sejmu.

- Ich decyzja powinna być jasna i klarowna. Wszyscy chyba zgadzamy się co do tego, że ten agresywny, głupi, bestialski akt wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski - wskazał. - Możemy zapytać, komu zależało, żeby w tak ważnym dla Polski dniu wydarzyło się coś takiego w Sejmie - dodał marszałek. Podkreślił, że to "w oczywisty sposób rosyjska agenda".

Szymon Hołownia: Po raz pierwszy okazało się, że poseł może być zagrożeniem

- Rozmawialiśmy ze strażą marszałkowską. Ta sekwencja trwała 7-8 sekund. Dzisiaj strażnicy nam mówili: "my byliśmy szkoleni do chronienia posłów, a nie do rzucania ich na ziemię, obezwładniania i stosowania wobec nich przemocy fizycznej". Będziemy rozmawiać ze strażą marszałkowską o tym, co można udoskonalić - wskazał Hołownia. - Przeanalizujemy, czy w przypadku pana Brauna strażnik straży marszałkowskiej mógł zareagować bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Może będzie trzeba zmienić zalecenia w tym względzie - zapowiedział. - Nie mogę w to uwierzyć, ale po raz pierwszy okazało się, że poseł RP może być największym zagrożeniem w Sejmie, fizycznym, dla innych obywateli - mówił marszałek Sejmu.