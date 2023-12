Grzegorz Braun i incydent z gaśnicą. Rzeczniczka Konfederacji: To artysta

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek zgasił przy pomocy gaśnicy świece chanukowe zapalone w holu sejmowym podczas specjalnej uroczystości z okazji żydowskiego święta. Został za to ukarany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna odebraniem połowy uposażenia poselskiego na 3 miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Zobacz wideo Skandal w Sejmie! Braun wykluczony z obrad i zgłoszony do prokuratury, po użyciu gaśnicy i antysemickim zachowaniu!

Grzegorz Braun i gaśnica. Rzeczniczka: Być może to forma ekspresji

- Potępiamy tego typu "happening", o tym co dalej, będziemy dyskutować na posiedzeniu klubu. Proszę w cierpliwości oczekiwać na dalsze komunikaty - przekazała rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. - Grzegorz Braun jest artystą, jest reżyserem i być może jest to jego forma ekspresji - dodała.